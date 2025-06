Cheiro de sucesso: como marcas globais estão apostando em experiências sensoriais

A crescente dificuldade de prender a atenção dos consumidores em ambientes digitais fez com que grandes marcas globais adotassem um novo caminho: o marketing sensorial.

A aposta em experiências que ativam os sentidos tem se mostrado eficaz para gerar conexão, engajamento e diferenciação.

Quando o consumo se transforma em vivência

A Ray-Ban, em parceria com a Meta, lançou uma linha de óculos inteligentes com áudio imersivo integrado, transformando o simples ato de vestir em uma experiência sonora.

A Nespresso aposta em espaços físicos que combinam texturas, aromas e degustações guiadas.

Já a Apple mantém seu foco em embalagens minimalistas e táteis que elevam a percepção de valor do produto antes mesmo de ser ligado.Spotify, por sua vez, amplia os limites da experiência musical com playlists que ativam efeitos visuais e interações em tempo real.

Em todos os casos, o ponto em comum é claro: não basta mais ser funcional. É preciso fazer sentir.

Sentir para lembrar: a fórmula da conexão duradoura

Estudos recentes publicados pela McKinsey e pela Deloitte indicam que experiências de marca com apelo multissensorial geram maior fidelização, maior intenção de compra e maior taxa de lembrança espontânea. Em um cenário competitivo, esses fatores tornam-se decisivos.

A lógica é simples: o que o consumidor sente, ele lembra. E o que ele lembra, influencia decisão de compra, percepção de valor e até recomendação social. O sensorial se consolidou como uma alavanca estratégica da construção de marca atual, elevando marcas a um novo patamar de relacionamento com o público.

Destaque-se no mercado com estratégia e performance

Seja qual for o tamanho da empresa ou o estágio da sua carreira, acompanhar — e aplicar — as tendências do mercado pode ser o diferencial que o separa da concorrência.

