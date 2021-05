Doritos Rainbow muda embalagem e direciona mais R$1 milhão à causa LGBTI+

Após cinco anos da primeira ativação de Doritos Rainbow no Brasil, a marca, mais uma vez, anuncia a continuidade do compromisso com a comunidade LGBTI+. A estratégia, que faz parte do posicionamento global “For the Bold” da marca da PepsiCo, tem o objetivo de realizar o aporte de 1 milhão de reais a instituições LGBTI+ e, como parte dessa meta, todas as vendas do produto serão revertidas para as ONGs que apoiam a comunidade.

Desde 2017, a plataforma Rainbow possui uma trajetória marcante e já doou aproximadamente 1,8 milhão de reais, além de ter assistido, direta e indiretamente, mais de 74.000 pessoas. “Pelo quinto ano consecutivo, Doritos Rainbow retorna para endereçar a importância do respeito e da inclusão, que são temas urgentes na sociedade em que vivemos, e de tanta relevância para a PepsiCo”, afirma Daniela Cachich, vice-presidente de marketing na divisão de alimentos Brasil e CMO Latam.

A nova embalagem de Doritos Rainbow traz estampadas as oito cores do arco-íris, principal símbolo da luta do movimento LGBTI+, originalmente criada pelo artista americano Gilbert Baker, em 1978. A simbologia serviu de inspiração para a equipe de design da PepsiCo na criação da identidade visual deste ano. Assim como a embalagem, as tortilhas também são coloridas.

Neste ano, Doritos tem o objetivo de realizar o aporte de 1 milhão de reais a instituições LGBTI+ e, como parte dessa meta, todas as vendas do produto serão revertidas para as ONG’s que apoiam a comunidade. A edição comemorativa e limitada do produto já está disponível nos principais pontos de venda pelo Brasil entre os meses de maio e junho, até durarem os estoques, com preço sugerido de R$ 4,69 (55g).

Histórico

O apoio de Doritos começou no Brasil em 2017, quando o produto foi lançado pela primeira vez. Desde então, a marca iniciou as parcerias com ONGs e expandiu sua atuação para todas as regiões do Brasil, além de aumentar a assistência a programas e projetos como abrigos, oficinas de capacitação e cursos profissionalizantes para membros da comunidade LGBTI+. Em 2018 e em 2019, novamente, a renda arrecadada com Doritos foi revertida para mais cinco ONGs que apoiam a causa LGBTI+ em todas as regiões do país. Ainda no ano de 2019, a edição foi lançada no Rock in Rio 2019.

Já no ano passado, Doritos promoveu a campanha #1kiss1donation com mecânica de doação, que destinou R$ 1 milhão a instituições em todas as regiões do Brasil. Além disso, a marca ofereceu em 2020, em parceria com a Rede Filantropia, programa de capacitação e fortalecimento da gestão de projetos sociais voltados ao público LGBTI+, com cursos online e 100% gratuitos, com o recebimento de aproximadamente 1.500 inscrições.

