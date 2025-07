Do balcão para a TV: a história da funcionária que virou o rosto da nova campanha do Méqui

Em tempos de inteligência artificial e influenciadores digitais, o McDonald’s aposta no protagonismo de quem faz a marca acontecer todos os dias. Pela primeira vez, a rede lança uma campanha estrelada por uma funcionária.

Maria Luisa Silva, a Malu, assistente de trade marketing, é o rosto da nova comunicação da linha Brabos do Méqui, que apresenta os sanduíches Brabo Brabíssimo Carne e Brabo Brabíssimo Frango, ambos com o retorno do molho do CBO.

Criada pela Galeria.ag, a ação retoma o mote “Pros dias de glória”, usado desde o ano passado, e inclui um filme que associa ocasiões de conquista, como vitórias esportivas, formaturas e reconhecimentos profissionais, ao consumo dos novos lanches.

Um dos exemplos é Malu, colaboradora da rede que recebeu o título de Braba do Mês, equivalente ao funcionário do mês. A estratégia busca reforçar o vínculo emocional da marca com momentos de celebração, ampliando o posicionamento da linha como escolha para dias marcantes.

Aos 20 anos, Malu, natural de São Paulo, iniciou sua carreira no McDonald’s em 2023 como embaixadora de experiência do cliente, seu primeiro emprego. Promovida após cerca de um ano a assistente de trade marketing, hoje lidera uma equipe de 30 embaixadores em oito restaurantes, a quem ensina sobre como melhorar as vendas e o desempenho.

A visibilidade que levou Malu à campanha começou em suas próprias redes sociais. Ela, que sempre compartilhou seu trabalho e rotina pessoal na internet, criou perfis dedicados ao Méqui no TikTok e Instagram, onde divulga bastidores da operação e informações sobre campanhas. Seu TikTok reúne 11 mil seguidores, enquanto seu Instagram conta com 2.800.

O reconhecimento veio após a página oficial do McDonald’s notar seu conteúdo. Um fator decisivo para sua seleção foi a colaboração com a “Nossa Cultura”, página de comunicação interna do Méqui aberta ao público no Instagram, que destaca o trabalho dos funcionários. Malu conta que foi por meio dessa parceria que recebeu o convite para o comercial.

“O coração disparou. Foi aquela sensação de frio na barriga e a dúvida se daria certo. Mas deu, e foi muito bom”, diz ela, a EXAME. "Representar meus colegas é uma enorme satisfação", complementa.

Ela conta que sempre gostou de produzir vídeos, mas esta é a primeira vez que estrela um comercial oficial para uma empresa. “Sempre digo para as pessoas que é fundamental divulgar o nosso trabalho. Visibilidade é tudo, faz toda a diferença e pode abrir novas oportunidades na carreira. Agora, dou mais um passo aparecendo na TV em todo o Brasil”, afirma Malu, que atualmente cursa o segundo semestre de Marketing na Universidade São Judas.

A Arcos Dorados é a maior franquia independente do McDonald's globalmente. A empresa detém direitos exclusivos para operar e franquear restaurantes em 20 países e territórios da região, contando com mais de 2.400 restaurantes e empregando mais de 100 mil funcionários.

Segundo Ilca Sierra, diretora de marketing do McDonald’s no Brasil, para quem trabalha no Méqui, o dia de glória mais esperado é o reconhecimento como “funcionário do mês”.

“Pensando nisso, convidamos uma colaboradora real para representar o time, reforçando nossa estratégia de torná-los cada vez mais embaixadores da marca. A nova campanha de Brabos foi daquelas gratificantes de fazer, com histórias de glória e movimentos importantes para o negócio”, diz Sierra.

Além de dar protagonismo às colaboradoras, o projeto, conforme a diretora de marketing, traz de volta o molho do CBO e inclui um sanduíche de frango na plataforma, alinhado à crescente tendência de consumo dessa proteína.

A campanha será veiculada em TV aberta e fechada, além de mídia externa OOH (Out Of Home). Nas redes sociais, um grupo de criadores de conteúdo compartilhará suas histórias de “dias de glória” e estimulará a participação do público.

Os novos sanduíches Brabo Brabíssimo levam molho do CBO, cebola crispy, queijo cheddar, pão brioche, bacon e Méquinese com sabor de carne defumada. Os produtos já estão disponíveis em todos os restaurantes da rede no Brasil.