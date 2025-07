Depois de Marisa Maiô, conheça IAra — a aposentada que 'apaga fogo' no Burger King

O uso de personagens criados por inteligência artificial, com estética exagerada e tom cômico, tem se espalhado pelas redes sociais e ganhado espaço também nas estratégias de marketing de grandes marcas. Depois do sucesso de figuras como Marisa Maiô, que viralizou com vídeos de humor absurdo, o Burger King entra na conversa com uma campanha que mistura tecnologia, ironia e promoção.

Criada pela AlmapBBDO, com produção da Paranoid, a nova campanha é composta por uma série de filmes que brincam com situações surreais geradas por IA em cenas hiper-realistas para promover a oferta “King em Dobro”, que oferece dois sanduíches a partir de R$ 25,90.

No primeiro filme, uma senhora chamada IAra — nome que brinca com a sigla de inteligência artificial — é vista tentando conter um incêndio fictício dentro de uma loja da rede. A personagem é interpretada por uma atriz real, mas a cena foi criada com apoio da tecnologia Google Veo 3 Pro, a mesma ferramenta usada na recente campanha da Latam, como mostrou reportagem da EXAME.

Esse contraste entre exagero digital e autenticidade será o fio condutor da nova série de vídeos. A marca aposta em desdobramentos criativos alinhados às tendências de IA, com personagens inéditos em situações absurdas, seguidos de cenas que destacam o Whopper e reforçam o tom bem-humorado, característico do BK.

"Inteligência artificial, para a gente, é meio para entrar na cultura”, diz Giulia Queiroz, diretora de marketing do Burger King. “Justamente por isso, ao escolher brincar com a IA brasileira — esse patrimônio criativo que vive nos memes — tratamos a execução com o mesmo rigor ético e responsável que aplicamos a tudo o que colocamos na mesa”, complementa.

Segundo a rede de fast food, todos os rostos que aparecem nos filmes são de pessoas reais — “atores contratados para alimentar a ferramenta de IA, um cuidado da marca para garantir o respeito à imagem das pessoas e o uso adequado da tecnologia.”

A campanha ainda contará com uma abordagem 360, com estratégia de redes sociais desenhada pela agência JotaCom e desdobramentos criativos para OOH (mídia externa) realizados pela StreetWise.

A ação reforça a tendência de marcas se apropriarem da linguagem da internet criada com IA para gerar identificação com o público, principalmente os mais jovens, e se manterem relevantes em um cenário onde o humor digital grotesco, o estranho e o viral são novas formas de atenção.