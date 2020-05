Distanciamento social faz Amaro criar modelo virtual hiper-realista

As sessões de fotos presenciais com equipe, assim como a maioria dessas atividades em grande parte do mundo, estão suspensas devido à pandemia da covid-19.

Por causa disso, a varejista de moda Amaro criou a Mara, uma modelo virtual hiper-realista que vai vestir os looks e os lançamentos da Amaro em todas as plataformas digitais da marca.

O projeto foi desenvolvido remotamente, durante a quarentena, por um time de 16 pessoas da varejista em conjunto com a Big Studios, produtora de conteúdo digital e animação 3D. A modelo virtual foi criada com base em dados levantados pelo time de business intelligence da marca.

Até o momento, a Mara será usada exclusivamente nas campanhas de marketing para suprir a suspensão dos shootings para apresentação de coleções. No futuro, a expectativa é que o avatar seja desenvolvido e alimentado para atuar como uma interface de inteligência artificial.

“A modelo virtual foi projetada para atender às demandas da equipe de marketing e produtos para a criação das campanhas e lookbook em tempos de isolamento social. Mas a segunda etapa é inevitavelmente a de uma personagem virtual que vai se comunicar com o público em todas as nossas plataformas”, explica Luciana Cardoso, diretora de criação da Amaro.

Nos primeiros dias de quarentena, a empresa recorreu à técnica do autorretrato para a produção dos conteúdos de suas plataformas digitais, enviando roupas para a casa de modelos e influenciadoras se clicarem, com a supervisão remota do time de criação.