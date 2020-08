Dia da Cerveja: Ambev tem tour virtual em cervejaria, desconto, kit e live

Para celebrar o Dia da Cerveja, comemorado nesta sexta-feira, 7, a fabricante de bebidas Ambev anuncia um tour virtual dentro da cervejaria em Agudos, no interior de São Paulo, que possui mais de 67 anos de história na produção de rótulos como Brahma, Skol e Antarctica, além de ações especiais com as marcas Beck’s e Brahma.

Com transmissão pelo canal do Youtube da Ambev, o tour será ao vivo neste sábado, das 16h às 17h. Para que a experiência seja a mais próxima da que acontece no formato presencial, os consumidores de todo poderão utilizar das 12h às 19h o cupom #TourDaAmbev para a compras no aplicativo Zé Delivery com 30% de desconto, sendo o limite de 40 reais.

Já a marca Brahma promove na sexta-feira, 7, a live da dupla Zé Neto e Cristiano, transmitida também da cervejaria de Agudos. A apresentação faz parte do Circuito Brahma Live.

Por fim, a Beck’s lança o Beck’s Starter Pack, um kit composto por seis garrafas em escala gradual de IBU (Unidade internacional de amargor), para que o cliente possa provar da cerveja com amargo do mais baixo para o mais alto. O kit é montado com os seguintes rótulos: Skol, Bohemia, Budweiser, Brahma Extra Lager, Stella Artois e Beck’s.