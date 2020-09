Daniel Wakswaser, novo VP de marketing da Ambev, busca impacto social

Daniel Wakswaser é o novo vice-presidente de marketing da fabricante de bebidas Ambev. A partir de 1º de outubro ele substituirá Ricardo Dias, que após 19 anos na companhia decidiu se dedicar a projetos pessoais e novos desafios.

Na Ambev há 13 anos, onde começou como trainee, Wakswaser já ocupou a posição de liderança em diferentes áreas e negócios da companhia no Brasil, Estados Unidos e Europa. No último ano, comandou a divisão chamada de Future Bev, dedicada à criação da estratégia mundial de novos produtos em categorias alcoólicas que não são cerveja, como ready-to-drink, destilados, vinho, cidra e seltzer.

O executivo também foi um dos líderes da estratégia de reestruturação da transformação cultural do marketing da companhia, promovendo processos para incentivar a criatividade das marcas, além de um dos responsáveis por levar o DraftLine, estúdio de conteúdo interno da companhia, para dez países ao redor do mundo.

“Entre as muitas experiências na Ambev, nos últimos anos, me mudei para Nova York onde comandei a divisão dedicada à criação da estratégia mundial de novos produtos em categorias alcoólicas que não são cerveja, como ready-to-drink, destilados, vinho, cidra e seltzer”, diz Wakswaser.

Agora, ele se diz animado com os novos desafios e com interessantes problemas para resolver. “Os principais projetos hoje giram em torno de inovação e impacto. Temos de continuar antecipando tendências em produtos e embalagens, contando novas histórias, nos conectando de maneira mais profunda, indo além de cerveja para nos consolidarmos ainda mais como uma Companhia de Bebidas. E temos de ter uma pauta de impacto social, de como podemos usar o poder de nossas marcas para fazer uma sociedade melhor, resolvendo questões fundamentais nas comunidades que atendemos”, afirma.

Segundo ele, o marketing tem um papel fundamental de ajudar no debate, em promover e construir, ao lado dos consumidores, um futuro do qual queremos fazer parte como sociedade. “Mais do que apenas atender os desejos dos consumidores, é preciso que nossas marcas também estimulem as pessoas e a sociedade a pensar e fazer diferente, a mudar e a evoluirmos juntos”.

Em comunicado à companhia, o presidente Jean Jereissati agradeceu pela contribuição e dedicação de Ricardo Dias nessas quase duas décadas de trabalho. “O Ricardo Dias teve um papel fundamental ao fazer a disrupção que o marketing da companhia precisava. Hoje, a companhia está em um novo patamar de comunicação e relação com os consumidores graças a esse trabalho”, disse o CEO da Ambev.