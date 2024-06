Cristiano Ronaldo 'empreendedor' cria joint venture com empresa portuguesa de porcelana

O atacante Cristiano Ronaldo continua diversificando seus negócios e apostando em novas receitas fora das quatro linhas. Nos últimos dias, ele comprou 10% das ações da Vista Alegre Atlantis SGPS, uma fabricante portuguesa de porcelana e cerâmicas, empresa que detém as marcas Vista Alegre e Bordallo Pinheiro, duas das mais tradicionais de Portugal.

Além da compra de uma fatia da Vista Alegre, a parceria vai contemplar, também, uma joint-venture entre Cristiano Ronaldo para a publicidade e divulgação do selo Bordallo Pinheiro no Oriente Médio e na Ásia.

A Bordallo Pinheiro é considerada uma linha nobre da Vista Alegre, e foi criada em homenagem a um famoso design português de cerâmicas, atuante no século XIX.

Apesar dos valores não terem sido revelados, especula-se que tenha girado em torno de 17 milhões de euros.

"Cristiano tem um diferencial para investir nesses empreendimentos, que é uma imagem extremamente valiosa, que permite que parte considerável das ações que compra deles, seja paga com a exploração desse imagem, sem que necessariamente sejam feitos aportes diretos de capital. Ele cede os direitos de exploração de sua imagem, que custariam milhões, e recebe em troca cotas de um negócio, ao invés de simplesmente protagonizar comerciais em troca de uma quantia de dinheiro. É um modelo interessante porque permite que ele ganhe mais, se estiver mais engajado com o negócio", explica Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, empresa de entretenimento norte-americana, comandada pelo cantor Jay-Z.

Dentro dos gramados, Cristiano Ronaldo ainda segue acumulando recordes pelo seu atual clube, o Al-Nassr, e também pela seleção portuguesa, onde disputa a Eurocopa. Aos 39 anos e em plena forma física e técnica, essa não é a primeira vez que o jogador investe emn novos negócios.

"Cristiano é um canhão de audiência, a estratégia de se associar a novos segmentos deve ser muito pensada, pois é sua marca, seu nome associado de alguma forma e quase sempre não terá sua gestão no dia a dia", aponta Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo.

Em meados de 2023, ele se tornou acionista de duas empresas: a Chrono24, uma plataforma alemã de venda de relógios de luxo, e da Confina Media, um dos grupos audiovisuais mais populares do seu país.

Em 2015, Ronaldo e o Grupo Pestana, operador global de hotelaria, anunciaram um projeto conjunto para investir 75 milhões de euros em quatro hotéis boutique, com um total de 400 quartos em Portugal, Espanha e Estados Unidos.

De acordo com uma pesquisa do ECO, CR7 é dono de um império empresarial composto por mais de uma dezena de participações diretas e indiretas em empresas nacionais a operar em diferentes setores de atividade, com foco no turismo e no imobiliário. É nos setor hoteleiro, no entanto, que o jogador português mais investe, com rede de hotéis por Europa, Ásia e América Latina.

"Cristiano Ronaldo é um benchmark dentro e fora do campo. Muitos atletas ganharam fortunas, mas terminaram suas carreiras quebrados. O CR7 é visionário, empreendedor. Possui diversos investimentos em diversos negócios. Ele sabe que a carreira de futebol é curta, mas a vida é longa então é preciso se planejar e ser estratégico com os investimentos", analisa Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo, e que faz a captação de contratos entre marcas envolvendo profissionais do esporte.

“Ao mesmo tempo que vivência os capítulos finais de sua carreira dentro dos gramados, Cristiano segue dando passos firmes como empreendedor e mostra que mesmo com um patrimônio expressivo acumulado na sua brilhante carreira, seu gosto por conquistar, desenvolver e levar o nome e a cultura de seu país Natal mundo afora seguirão muito ativos”, pontua Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.