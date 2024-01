Fifa The Best 2023: Messi é eleito melhor do mundo pela oitava vez; veja os vencedores

Messi é o grande vencedor do Fifa The Best 2023. O argentino, de 36 anos, foi eleito nesta segunda-feira, ao final da cerimônia realizada em Londres, na Inglaterra. O jogador não compareceu a premiação, assim como Mbappé e Haaland, os outros finalistas.

O prêmio para muitos foi inesperado. As câmeras flagraram algumas reações de contrariedade na plateia, isso porque o prêmio engloba as atividades entre janeiro e dezembro de 2023, não incluindo o desempenho na Copa do Mundo do Catar.

No feminino, a espanhola Aitana Bonmatí foi a grande vencedora. A meia foi campeã da Champions feminina com o Barcelona e campeã do mundo com a Espanha.

Entre os técnicos, o espanhol Pep Guardiola, do Manchester City, levou o troféu pela primeira vez. No feminino, a holandesa Sarina Wiegman, da seleção inglesa, foi a vencedora.

Destaque também para o brasileiro Ederson, que venceu como melhor goleiro. No Fair Play, a seleção brasileira foi a vencedora quando entrou de preto em amistoso contra a Guiné, realizado em junho do ano passado. A ação foi em protesto aos casos de racismo a Vini Jr na Espanha.

Confira todos os vencedores do Fifa The Best 2023:

Melhor jogador: Lionel Messi (Inter Miami)

Melhor jogadora: Aitana Bonmatí (Barcelona)

Melhor goleira: Mary Earps (Manchester United)

Melhor goleiro: Ederson (Manchester City)

Prêmio Puskás: Guilherme Madruga (Bragantino SP)

Melhor treinadora: Sarina Wiegman (Seleção da Inglaterra)

Melhor treinador: Pep Guardiola (Manchester City)

Prêmio Fair Play: Camisa negra da seleção brasileira (contra o racismo a Vini Jr.)

Prêmio da torcida: Hugo Miguel Iñiguez, torcedor do Independiente Santa Fé

Seleção feminina da Fifpro: Mary Earps; Olga Carmona, Lucy Bronze, Alex Greewood; Keira Walsh, Lauren James, Aitana Bonmatí, Ella Toone, Alessia Russo; Sam Ker, Alex Morgan

Seleção masculina da Fifpro: Courtois; John Stones, Kyle Walker, Ruben Días, Bernardo Silva , Jude Bellingham, Kevin De Bruyne, Haaland, Mbappé, Messi e Vini Jr.

Qual foi o gol que venceu o Prêmio Puskás?

Pelo prêmio Puskás, Guilherme Madruga levou com o gol de bicicleta pelo Botafogo de Ribeirão Preto.

Quem é o maior vencedor do Fifa The Best?

O argentino Lionel Messi é o maior vencedor do Fifa The Best, com oito títulos ao todo (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2022 e 2023).

Ranking de maiores campeões do Fifa The Best