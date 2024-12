Descarrilhamento de trem na CPTM afeta transporte nas linhas 11-Coral e 12-Safira

Um trem de carga da empresa MRS Logística descarrilhou na madrugada desta quarta-feira, 18, próximo à estação Brás da CPTM, em São Paulo. O acidente aconteceu por volta das 2h10 e comprometeu o transporte de passageiros nesta manhã.

A circulação dos trens das linhas 11-Coral e 12-Safira ficou parcialmente interrompida entre as estações Brás, Luz e Tatuapé. Na linha 11-Coral, dois trens estão operando entre as estações Luz e Brás e na linha 12-Safira, dois trens circulam entre as estações Brás e Tatuapé.

O expresso para o Aeroporto de Guarulhos também precisou ser temporariamente suspenso, enquanto o serviço 710 operou sem intercorrências.

Para dar suporte ao transporte de passageiros, a CPTM solicitou 57 ônibus do sistema PAESE para operar entre as estações Brás e Tatuapé e liberou a integração entre as estações do metrô Tatuapé e Corinthians-Itaquera, da linha 3-Vermelha.

Até o momento, técnicos da CPTM e da MRS Logística estão no local do descarrilhamento para retirar os vagões de carga e avaliar se houve outros danos a via e não há previsão de normalização do serviço.

De acordo com a CPTM, a operação nas linhas 12-Safira e 13-Jade (Expresso Aeroporto) voltaram ao normal a partir das 7h.