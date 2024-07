Como a marca Sol de Janeiro se tornou sucesso entre as gerações Z e Alpha

A loção Brazilian Bum Bum Cream, da Sol de Janeiro, ganhou destaque na AdAge, uma das publicações mais importantes sobre publicidade no mundo. A marca foi classificada como "uma sensação que viralizou há muito tempo, decolando nos últimos anos entre os influenciadores de beleza no TikTok". Apesar do nome, a Sol de Janeiro foi fundada nos EUA em 2015, e alcançou novos patamares este ano com sua linha de fragrâncias.

Embora o Bum Bum Cream tenha sido criticado por sua popularidade entre os adolescentes, porque também é um produto que fortalece a pele, a Sol de Janeiro continuou em alta com seus produtos, ajudada por um estratégia de marketing que atende à Geração Z e à Geração Alfa.

Um vídeo de janeiro apresentando seu novo perfume Cheirosa 59 teve milhões de visualizações em apenas uma semana. Sua última fragrância, Janiero Cheirosa 48, também está sendo aclamado como um dos melhores aromas do verão no Hemisfério Norte.

Mas não são apenas os produtos praianos elogiados por influenciadores que atraem os jovens consumidores. De acordo com a AdAge, a Sol de Janeiro também está conquistando a Geração Z e a Geração Alfa com suas cores vivas e marketing inclusivo. A marca promoveu uma "positividade corporal" com slogans como “ame todas as suas camadas”.

Embora a Sol de Janeiro venda direto ao consumidor, ela também tem uma estratégia inteligente que inclui exclusividades com gigantes dos cosméticos como a Sephora. Também fez parceria com a Dufry, vendendo seus produtos exclusivamente nas lojas do varejista nos aeroportos de Londres e Espanha.

“Em termos de DNA da marca, nossa postura disruptiva, cores vibrantes e mensagens de positividade corporal e inclusão são atrativos significativos {no espaço de varejo}”, disse recentemente a fundadora do Sol de Janeiro, Heela Yang, ao The Moodie Davitt Report.