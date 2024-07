Campanha de Biden ignora críticas e afirma que ele voltará à estrada em breve

Apesar das crescentes críticas sobre a capacidade do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de concorrer à reeleição, sua campanha segue trabalhando e neste sábado afirmou que ele voltará à estrada em breve, assim que se recuperar da covid-19.

"Assim que obtivermos autorização, estaremos de volta à campanha" e o presidente "continuará a fazê-lo, como vocês o viram fazer todos os dias desde o debate em Atlanta", disse o porta-voz da campanha, Michael Tyler.

Biden está atualmente isolado em sua casa em Delaware, depois de testar positivo para covid-19 na última quarta, enquanto fazia campanha em Nevada, um estado importante para as eleições de novembro.

De acordo com o último relatório do médico do presidente, Kevin O'Connor, publicado ontem, Biden teve uma melhora "significativa", embora ainda apresente sintomas, especialmente tosse seca e rouquidão.

Tudo isso enquanto cada vez mais democratas no Congresso pedem que ele desista de sua candidatura às eleições de novembro. Ao menos 30 pediram publicamente a Biden que saísse da disputa.

Tyler não avaliou hoje as críticas, mas afirmou que o mandatário retornará assim que puder. Ele não deu detalhes sobre onde poderá reaparecer, mas explicou que provavelmente continuará se concentrando em estados-chave como Nevada, Arizona, Geórgia e Carolina do Norte, bem como na chamada “parede azul”: Pensilvânia, Wisconsin e Michigan.

Donald Trump

Neste último, na cidade de Grand Rapids, o ex-presidente e candidato republicano Donald Trump realizará hoje um comício, o primeiro após sua tentativa de assassinato há uma semana e também o primeiro desde que aceitou a indicação esta semana na convenção do partido em Milwaukee, Wisconsin.

Trump estará acompanhado de seu candidato à vice-presidência, o senador J.D. Vance, no primeiro comício conjunto pela chapa presidencial republicana.