Google integra avaliações do Reclame Aqui à plataforma de Shopping no Brasil

O Google anunciou nesta quarta-feira, 17, que incluirá as avaliações de produtos feitas pelos usuários no Reclame Aqui nas informações exibidas no Google Shopping no Brasil. Com isso, as notas que aparecem abaixo das descrições no painel de informações (de 1 a 5 estrelas) passarão a ser geradas também com base nas avaliações integradas pela plataforma de reputação de marca, pesquisa e opiniões entre consumidores e empresas.

O Google Shopping funciona como uma grande vitrine digital para os varejistas dentro do buscador. A plataforma permite inserir informações, como imagens, descrição, características e preço dos produtos. Já o consumidor pode, por exemplo, comparar características e custos para tomar a melhor decisão de compra.

Segundo a gigante de tecnologia, a novidade busca auxiliar os consumidores brasileiros a avaliar a qualidade e confiabilidade dos produtos oferecidos pelos lojistas. A expectativa é de que o Reclame Aqui compartilhe mais de 250 mil avaliações de produtos de mais de 1.500 lojistas todos os meses.

As avaliações serão coletadas via RA Reviews, produto especializado em exibição de reviews dos consumidores, com processo auditado pelo próprio Reclame Aqui, para garantir a autenticidade para os consumidores. A integração das avaliações já está disponível.

A colaboração entre as empresas não é nova. Desde 2021, o Google Shopping passou a incluir dados do Reclame Aqui na composição da classificação de lojistas que vendem os produtos por meio da plataforma. Essa informação permite que as pessoas possam ter mais elementos para avaliar se um lojista é confiável antes de acessar o site da loja e concluir a compra.

“O Google auxilia os consumidores brasileiros a terem uma jornada de compra mais fluida, confiável e conveniente, com a oferta de produtos vendidos na web em uma experiência cada vez melhor. Estamos agora oferecendo mais informação e segurança para os usuários de nossas plataformas”, afirma Natacha Litvinov, head de parcerias de commerce para a América Latina.

“Nossa missão é criar um mercado de consumo cada vez mais confiável, por meio das opiniões das pessoas. A nova parceria nos permite ampliar grandemente o número de consumidores que poderão ser alcançados por essas informações no momento da decisão de compra”, analisa Edu Neves, cofundador e CEO do Reclame Aqui.

