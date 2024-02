Brahma Phone: Cervejaria vai doar 1500 celulares para ONGs

A Brahma, cervejaria da Ambev, anunciou neste domingo, 11, a doação de 1.500 celulares para ONGs que trabalham pela inclusão digital nas cidades do Rio de Janeiro e em Salvador. O objetivo, conforme comunicado da companhia, é fomentar a tecnologia.

“Milhares de pessoas não têm acesso à internet no Brasil, fato que impede muitos brasileiros de se relacionarem para conseguir melhores oportunidades de desenvolvimento e oportunidades de inclusão produtiva. Com essa ação podemos levar muita gente pra frente e conectar mais pessoas ao meio digital, proporcionando a ampliação de oportunidades de estudo e trabalho pelo celular”, comenta Carlos Pignatari, diretor de impacto social e inclusão positiva da Ambev.

Os nomes das ONGs que receberão os aparelhos ainda não foram divulgados. A ação é uma extensão da recém lançada campanha de Carnaval envolvendo a distribuição gratuita do Brahma Phone. Trata-se de um celular personalizado da marca, contendo apenas alicativos de transporte e do Zé Delivery, além de ligação e SMS, ou seja, o básico para o folião curtir as festas sem preocupações com furtos, roubos ou perdas.

Cerca de 800 aparelhos foram entregues aos consumidores em lojas específicas no Rio de Janeiro e em Salvador. Também era possível adquirir o Brahma Phone por meio do app Zé Delivery, via programa de pontos - o Zé Compensa. A promoção encerrou no último dia 9.

De acordo com a companhia, após o Carnaval, o celular pode ser configurado com as funcionalidades "normais" de um smartphone, podendo ser usado em outras ocasiões e eventos.

Os foliões que não precisarem ou não quiserem ficar com aparelho ainda podem entregá-lo, em até três meses, por meio de qualquer loja da Vivo, que a Brahma fará a destinação correta.

O que tem no Brahma Phone

O telefone é da marca Positivo, modelo TWIST 5 PRO, e tem um sistema operacional simples, com algumas funções básicas para comunicação e pedir bebidas durante o Carnaval: