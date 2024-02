Bob's lança milkshake com cachaça para o Carnaval; conheça o 'caipishake'

A mais nova aposta do Bob's para atrair os consumidores durante o Carnaval em 2024 trata-se de uma mistura inusitada, cuja receita envolve milkshake com cachaça. Batizado de ‘caipishake’, o drinque alcoólico, mais novo lançamento da rede de fast food, já está disponível em todas as lojas da franquia no Brasil, mas por tempo limitado.

Essa não é a primeira vez que o Bob's desenvolve uma campanha com produtos específicos e combinações irreverentes para o Carnaval. Em 2019, criou um milkshake em parceria com a marca Amarula. Na ocasião, foram vendidos mais de 2,5 mil bebidas em uma única unidade da rede, em apenas quatro dias, o que resultou na renovação e na ampliação da collab entre as marcas nacionalmente.

"Ao longo de mais de 70 anos de história, o Bob’s inova em produtos e experiências, sendo uma marca atenta aos movimentos do mercado e ao que o público deseja", destaca Renata Brigatti Lange, diretora de marketing do Bob’s à EXAME. No Carnaval do ano passado, a rede apostou no Bob’s Energy, um milkshake com calda de energético.

"Quando lançamos algo que é novidade, e por tempo limitado, despertamos a curiosidade do público que deseja imediatamente experimentar. Collabs como estas ajudam a alcançar novos consumidores e gerar mais visibilidade para as marcas. Estamos fazendo uma sequência de lançamentos para o Carnaval", afirma a executiva.

A novidade está disponível nos sabores morango e frutas vermelhas, ambos com um mix sabor baunilha e cachaça. "O 'caipishake' traduz o DNA do Bob’s de ser uma rede genuinamente brasileira, que busca ofertar produtos que gerem conexões em diferentes ocasiões do dia a dia, com foco na experiência, e gerando valor e identificação junto ao público-alvo", complementa.

Onde encontrar o caipishake do Bob’s?

O caipishake pode ser adquirido em todas as lojas do Bob’s no Brasil. A bebida é para maiores de 18 anos.

Quanto custa o caipishake do Bob’s?

O caipishake é servido em embalagem de 300 ml e tem preço sugerido de R$ 17,90.

Quanto tempo dura a campanha do caipishake do Bob’s?

A campanha do caipishake começou em 7 de fevereiro e segue até o dia 25 de fevereiro em todos os restaurantes Bob’s no Brasil.

