Consultoria full stack No One compra Kiddo, de produtos digitais

A consultoria full stack de design estratégico No One, de dez anos, anuncia a compra da consultoria de produtos digitais Kiddo.cx.

"A proposta da No One é transformar o mundo corporativo através do design, mostrando seu potencial de geração de resultado para os negócios, e ajudar organizações a desenharem melhores produtos, serviços e experiências para seus usuários. Com esta aquisição, estamos cada vez mais conectados com o que há de mais relevante na tecnologia e experiência de produtos digitais, do UX ao CX", diz Mariana Gutheil, cofundadora e CEO da No One.

VEJA TAMBÉM:

Apesar da crise provocada pela pandemia, a No One cresceu 50% nos últimos dois anos. Já a Kiddo avançou 70% no ano passado. A operação potencializará os serviços oferecidos e permitirá uma sinergia de portfólios, com objetivo de crescer 100% nos próximos dois anos em projetos em nível nacional.

A marca Kiddo será incorporada à No One, bem como todos os seus profissionais. Hoje a empresa tem escritórios em São Paulo e Porto Alegre, colaboradores em todo Brasil, além de representação em Portugal. A expectativa é de crescer o quadro de profissionais ainda este ano — há vagas abertas.

Para Adriano Ribeiro, cofundador e CEO da Kiddo — que agora assume posição na holding do grupo como diretor de operações e negócios — a nova etapa vai trazer uma estrutura mais robusta e diferenciada para o todo da operação. “Vamos acelerar ainda mais o negócio, dando robustez à capacidade de materializar estratégias em produtos e serviços digitais, além de todas as capacidades de design, estratégia e pesquisa que a No One já possui”, explica Ribeiro.

Fundada em 2014, a Kiddo chega com um portfólio de produtos digitais para clientes como Allianz, Bayer, Vivo, Santander, Votorantim, Claro, TIM, Porto Seguro.

Entre os principais clientes da No One estão Renner, Google, Grupo Boticário, Localiza, Bayer, Reckitt-Benckiser, Klabin, Camicado e Sicredi. Em comum, as empresas estão passando por um processo de transformação digital.

“Nossa parceria com a No One foi fundamental no processo de transformação que a Renner está passando. A consultoria nos apoiou na construção de projetos estruturantes na empresa, permitindo que essa lente única e profunda das perspectivas dos usuários fosse traduzida em estratégia e ferramentas", , diz Alessandra Shargorodsky, Diretora de Arquitetura, Engenharia e Expansão da Renner. "Além do conhecimento incontestável dos métodos e ferramentas de design, a No One se destacou pelo profundo conhecimento de nossos negócios”

Enquanto a No One é muito forte no design estratégico, que direciona a transformação das organizações, a expertise da Kiddo traz consistência e agilidade à construção de produtos digitais. Por ser uma empresa de design oriunda da tecnologia e ter extensa expertise nessa intersecção, a aquisição permitirá avançar na implementação de soluções digitais que acelerem essa transformação de marcas e negócios. E também a reforçar a proposta de valor do design para as organizações.

A Pipeline Capital Tech, empresa global de fusões e aquisições com foco em tecnologia, foi advisor da operação de compra da Kiddo pela No One. Fundada em 2012, a Pipeline Capital Tech é uma empresa global de excelência em negócios feita para o mundo tech driven. Seu time de sócios soma 25 anos de experiência em AdTech, MarTech, Fintech, E-commerce, LogTech, ISP Tech, HealthTech e EduTech, entre outros, com operações em todo o Brasil, além de mercados internacionais estratégicos.

VEJA TAMBÉM:

Anything as a service? HR techs querem resolver tudo das empresas

Assine a EMPREENDA e receba, gratuitamente, uma série de conteúdos que vão te ajudar a impulsionar o seu negócio!

Endeavor lança guia que ensina a criar o pitch perfeito; veja dicas