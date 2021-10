Confira a lista dos indicados ao Prêmio Amigos do Mercado 2021

Criado há cinco anos, o grupo Amigos do Mercado – formado por profissionais que tem como propósito unir o mercado publicitário – acaba de anunciar a lista dos 100 líderes que de maior destaque.

Os homenageados – gestores em agências, veículos de comunicação, anunciantes e outras empresas diretamente ligadas ao mercado, como é o caso de produtoras – foram indicados entre os dias 27 de setembro e 2 de outubro por membros dos 23 grupos de WhatsApp do Amigos do Mercado.

“Das 630 indicações que recebemos, esses foram os 100 nomes mais citados como referência", explica Marcos Braga, CEO do Amigos do Mercado.

Um júri de peso

A primeira missão dos 100 homenageados será indicar os nomes que concorrerão à 5ª edição do Prêmio Amigos do Mercado, que tem entre os patrocinadores EXAME,

OPL Digital, NEOOH, WMccann, JC Decaux, Inarco Troféus e The Led.

Os vencedores em cada uma das 15 categorias serão definidos a partir de uma votação aberta entre os mais de 37.000 membros do grupo no Facebook.

Plataforma colaborativa

Há cinco anos, Delen Bueno, Marcos Braga, Luciano Ottaviani, Murilo Oliveira, Christianne Marinheiro e Filipe Crespo criaram o Amigos do Mercado com o objetivo de que a plataforma se tornasse um meio para a troca de informações relevantes do mercado, como notícias, dados, pesquisas e vagas de emprego.

A ideia deu certo, e hoje só os grupos de WhatsaApp somam mais de 28.000 membros – entre eles profissionais de todas as áreas do mercado publicitário, além de professores universitários e estudantes de graduação dispostos a compartilhar conhecimento de forma colaborativa.