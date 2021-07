Comida caseira e prato típico: 99Food mapeia preferências e lança projeto

Para entender melhor qual é a relação do brasileiro com a comida, especialmente, com pratos que têm valor sentimental e cultural, a plataforma de entrega 99Food encomendou pesquisas aos Institutos Datafolha e Ipsos. O estudo revela a ligação dos brasileiros com a comida regional como forma de valorização das tradições familiares e o aumento do consumo deste tipo de refeição também nos aplicativos de delivery.

Segundo os estudos, 83% dos entrevistados têm o costume de comer pratos típicos de seus estados. Entre as cinco regiões brasileiras, o Nordeste se destaca como a região com a mais forte ligação com sua cultura gastronômica (93%), seguida da região Sul (87%).

Entre os participantes, 41% consideram que consumir pratos locais é uma forma de valorizar a cultura de sua região, enquanto 29% entendem que a comida local os conecta com seus familiares. Além disso, 28% afirmam que consumir a comida local é uma forma de manter as tradições.

Pratos típicos mais consumidos

Um comportamento interessante do consumidor identificado na pesquisa é o uso das plataformas para o consumo dessa comida no dia a dia. Entre os clientes, 64% passaram a pedir mais delivery na pandemia, sendo que 65% pedem ao menos uma vez por semana.

“Há dois dados bem importantes e que acabam direcionando o negócio para um caminho que, a meu ver, ainda ia demorar um pouco para acontecer: a transição da indulgência para o uso cotidiano dos apps. Já que metade das pessoas afirmam que já estão em busca de pratos que fazem parte da alimentação diária”, diz Danilo Mansano, diretor-executivo da 99Food.

Segundo ele, é importante destacar que o saudável não significa saladas ou pratos com baixas calorias, mas sim, comida caseira. “Enxergamos uma tendência e um novo comportamento do consumidor a partir dos dados”, diz.

Entre as preferências, muitos pratos foram citados na pesquisa, mas três se destacam. O churrasco é consumido por 30% dos entrevistados do Sul -- marca cerca de quatro vezes maior que a média nacional (7%). Nacionalmente, a feijoada foi a mais lembrada pelos entrevistados de todo Brasil (13%). No Sudeste, essa o prato com feijão preto e carne de porco teve um índice um pouco maior (17%). Partindo para o Nordeste, destaca-se o cuscuz (22%) – mais do que na média nacional (6%).

Comida caseira em app de delivery

A comida caseira é querida dos brasileiros e a demanda do consumidor foi mais percebida em restaurantes regionais, que são liderados principalmente por mulheres. Historicamente, são elas que sempre estiveram à frente das cozinhas. Assim, 76% declaram que são responsáveis pela alimentação e/ou preparação da comida contra 61% dos homens.

Quando se trata de mulheres que são mães, essa porcentagem é ainda maior: 91%. Esse dado confirma uma realidade no setor, hoje são elas que estão também à frente de suas empresas, em que viram no cozinhar, uma fonte de geração de renda e de sustento para suas famílias. E, para isso, buscaram apoio em plataformas de delivery, que tem fortalecido seus negócios, principalmente neste período de pandemia.

Cozinheira & Brasileira - o projeto

A 99Food lança o projeto Cozinheira & Brasileira; uma seleção de receitas de pratos típicos de diferentes regiões, todas ligadas à histórias de famílias e tradição, executados por mulheres que são também as responsáveis pelo preparo de pratos caseiros sucesso na plataforma. As receitas serão disponibilizadas no site.

A iniciativa conta com a parceria do Instituto Brasil a Gosto, responsável pela curadoria dos conteúdos. Também está em processo de desenvolvimento uma websérie em que as cozinheiras vão dividir um pouco de suas histórias, sobre o preparo de pratos que as tornaram pequenas empreendedoras e o por que a cozinha foi o caminho encontrado para a geração de renda da família.

Por meio desses conteúdos, a 99Food contará, ao longo desse segundo semestre de 2021, histórias de cozinheiras populares, valorizando seu papel na sociedade. A intenção é promover essas trabalhadoras e destacar a cadeia de pessoas envolvidas em levar comida cotidiana para a mesa dos brasileiros.