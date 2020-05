Com patrocínio da Brahma, Skank faz live no estádio Mineirão vazio

A banda Skank realizará neste sábado, 30, uma live para os fãs. Mas, diferente do que os artistas vem fazendo em estúdios ou mesmo em casa, a banda se apresentará no estádio Mineirão, em Belo Horizonte. O local, como deve ser, estará vazio.

Segundo a patrocinadora Brahma, ao anunciar a iniciativa e provocar seus seguidores nas redes sociais com a pergunta de quais músicas não poderiam faltar na playlist, os integrantes do conjunto foram surpreendidos com o pedido da realização do evento no Mineirão.

Para realizar a apresentação ao vivo e ao ar livre, a produção vai contar com um número mínimo de pessoas para garantir a segurança e distanciamento social.

O objetivo da transmissão é arrecadar doações – sem deixar de atender os fãs – e angariar fundos para as instituições eleitas pelo próprio Skank, entre elas Projeto Querubins, Associação Mineira de Reabilitação e Instituto Bacarelli.

“A parceria entre Mineirão e Skank já é de longa data. Quando soubemos da mobilização nas redes sociais da banda ficamos muito felizes e planejamos uma live produzida com o mínimo de pessoas possíveis, seguindo todos os protocolos de saúde”, diz Ludmila Ximenes, Relações Institucionais do Mineirão.

Como parceiros e patrocinadores do projeto estão, ainda, marcas como Riachuelo, Shoptime e AME, aplicativo pelo qual o público poderá realizar as doações.

Coronavírus

Na última semana, uma live da dupla Zezé di Camargo e Luciano resultou na contaminação da covid-19 de ao menos um profissional da equipe, que faz parte do grupo de risco por ser idoso. Segundo a assessoria de imprensa, o dono do estúdio de gravação estava contaminado.

A pedido da Exame, a Ambev, também uma das patrocinadoras da live da dupla sertaneja, se pronunciou.

“Temos ajudado diversos artistas a viabilizarem esses eventos e recomendamos que eles assegurassem as medidas de higiene e distanciamento social recomendadas pela OMS. A Ambev lamenta profundamente o ocorrido e está acompanhando o caso junto aos artistas”.