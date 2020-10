Com Gusttavo Lima e Itaú, Bohemia vai pagar cerveja de quem voltar ao bar

A Cervejaria Bohemia lança uma promoção para incentivar a volta dos consumidores aos bares que estão reabrindo, mas sempre adotando medidas de segurança e prevenção da covid-19. Para isso, a marca oferece a “voltadeira”, um trocadilho em referência à “saideira”.

Em parceria com o aplicativo iti, do Itaú, a iniciativa bancará a primeira garrafa de Bohemia dos consumidores no bar. A campanha conta com a participação de Gusttavo Lima, que canta sobre a saudade do estabelecimento.

“A música ‘De volta pro Aconchego’ foi uma forma que encontramos de expressar o nosso desejo de estarmos novamente juntos, em segurança, nos bares de todo o Brasil, para compartilhar bons momentos com os amigos”, diz Gustavo Saab, gerente de marketing da Bohemia.

Para participar e garantir a #VoltadeiraBohemia basta ter mais de 18 anos, fazer o cadastro no site e convidar mais dois amigos. Na sequência, é preciso baixar o iti no celular e criar uma conta. Em até sete dias úteis, o valor da Bohemia (R$ 7,50) será creditado no saldo do app e o consumidor poderá aproveitar a cerveja no local escolhido.

O resgate da cerveja não tem data limite, assim, os consumidores poderão escolher o momento que se sentirem mais à vontade para matarem a saudade do boteco.

“Sabemos que esse período de isolamento social afetou a vida de muitas pessoas de diversas formas, não só financeiramente. O lançamento da Voltadeira é mais uma maneira de ajudar os bares e botecos nessa reabertura”, afirma Saab.

O cadastro no site pode ser feito até 31 de dezembro, ou enquanto durarem os estoques, e não há data limite para resgate da cerveja, ou seja, o consumidor pode fazê-lo somente quando se sentir à vontade para voltar aos bares. A ação é válida nos estabelecimentos parceiros que tenham a máquina da Rede, GetNet ou Cielo.