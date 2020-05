Com ferramenta no Instagram, Rappi facilita pedido de comida

Entrega da Rappi: refeições podem ser pedidas por funcionalidade do Instagram Entrega da Rappi: refeições podem ser pedidas por funcionalidade do Instagram

Com a pandemia da covid-19, o mundo das vendas mudou. A quarentena forçou a queda das vendas em lojas físicas e, consequentemente, aumentou as transações em canais virtuais. Na guerra do e-commerce, vale tudo para agradar o cliente.

De olho na experiência de consumo, a startup Rappi agora usa uma ferramenta do Instagram para facilitar os pedidos de comida pelos clientes.

Restaurantes parceiros da Rappi podem postar fotos de seus pratos na função Stories e adicionar o adesivo “pedir refeição”. Ao clicar no ícone, o usuário é redirecionado para o app da Rappi, onde pode concluir a compra.

O botão “pedir refeição” também pode ser adicionado no perfil dos restaurantes no Instagram, desde que a conta esteja configurada como comercial.

O recurso já foi lançado nos Estados Unidos e no Canadá, e começou a funcionar na América Latina no fim do mês de abril.