Com atletas, Avon aborda a alta performance feminina em nova campanha

Para o lançamento da linha Power Stay, a fabricante de cosméticos Avon se aliou a um time de atletas Marta Silva, Pâmela Rosa, Raissa Machado e Vitoria Rosa. A intenção da campanha é mostra a cotidiana da atleta profissional no Brasil, onde há pouco incentivo e reconhecimento.

A campanha desenvolvida pela Wunderman Thompson contou com uma série de ações no Dia da Alta Performance (21/09) com celebridades, atletas e influenciadores usando o batom roxo, escolhido como referência a jogadora Marta em campo em 2019, e pela cor também simbolizar o feminismo e a resistência.

O dia começou com a apresentadora Fátima Bernardes em seu programa matinal com o tom marcante na boca, seguido pelas publicações nas redes sociais de um time diverso de mulheres, contando, inclusive, com a participação da porta-voz da Natura no Twitter, a Nat, que aderiu ao dia como forma de apoio às mulheres que tem se desdobrado para executar todas suas tarefas.

A marca também buscou homenagear mulheres ao conectar seus desafios e histórias de vida. A ação contou com a participação da Fátima Bernardes, Sandy, Gretchen, Zezé Motta, Claudia Raia, Ísis Valverde, Giovanna Antonelli, Ana Paula Xongani, Cris Vianna, Camila de Lucas, Quênia Borges, Marta Silva, Raíssa Machado, Pamela Rosa, Vitória Rosa, Mayra Aguiar, Nat, Magá Moura, Daniele da Mata, Raquel Virgínia, Assucena e mais de 30 influenciadores digitais.

Maquiagem

A linha conta com produtos como corretivos em 10 tons, 10 cores de batom, 13 tonalidades de base líquida e 12 cores de batom líquido. A intenção da marca é oferecer produtos com alta duração e para diferentes tons de pele.