Colaborar com ‘influencers’ será crucial para o sucesso das marcas em 2025, diz estudo

Um novo estudo da Kantar revela que a colaboração com criadores de conteúdo autênticos será um fator determinante para o sucesso das marcas no próximo ano.

O relatório aponta que, em um cenário de crescente importância das comunidades online e de diminuição da atenção nas mídias sociais, os influenciadores digitais emergem como construtores de confiança e pontes essenciais entre marcas e consumidores. O estudo indica que marcas que ignorarem essa tendência podem enfrentar dificuldades em termos de engajamento, credibilidade e crescimento.

As razões para essa crescente importância dos influenciadores digitais são multifacetadas, mas o estudo elenca os principais pontos. Veja a seguir.

Por que influenciadores são tão importantes para marcas?

Crescimento exponencial da economia de criadores

A economia dos criadores de conteúdo é um setor em expansão, movimentando US$ 250 bilhões em 2024 e com projeção de alcançar US$ 480 bilhões em 2027. Esse crescimento demonstra a influência cada vez maior dos criadores sobre as decisões de compra e o engajamento do público, tornando-os um canal de comunicação essencial para as marcas.

Autenticidade como chave

Em 2025, a autenticidade será fundamental para o sucesso. O estudo ressalta que os criadores com vozes autênticas são essenciais para estabelecer confiança com o público, o que impacta diretamente na percepção e na decisão de compra. Marcas que não se conectarem com influenciadores autênticos podem ter dificuldade em construir relacionamentos duradouros com seus consumidores.

Colaboração estratégica

Não basta apenas pagar por posts, é preciso alinhar o conteúdo dos criadores com a estratégia geral da marca para gerar ressonância em diversos canais. A escolha dos criadores deve considerar experiência, influência e longevidade, e não apenas o número de seguidores. Plataformas que entenderem as escolhas dos criadores podem aumentar sua base de usuários e receita.

Diversidade de públicos

As marcas precisam estar atentas à diversidade de hábitos de visualização entre diferentes demografias e regiões. Colaborar com criadores de conteúdo que representem essa diversidade é fundamental para alcançar diferentes segmentos de público.

Perda de oportunidades

Marcas que não colaborarem com criadores podem perder a chance de se conectar com comunidades engajadas, construir relacionamentos autênticos e, consequentemente, perder oportunidades de crescimento e distinção.

Como dominar essas tendências?

