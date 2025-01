EXAME e Saint Paul lançam novo programa diário que revela caminhos para impulsionar a carreira

Em um mercado cada vez mais competitivo e moldado por inovações tecnológicas, manter-se atualizado deixou de ser uma vantagem para se tornar uma necessidade.

Em resposta a esse cenário dinâmico, EXAME e Saint Paul lançam o Carreira em Foco, um programa diário que combina insights de especialistas, temas de alta relevância e um formato objetivo para capacitar profissionais e alavancar suas trajetórias.

O programa tem uma proposta clara: oferecer, em apenas uma hora diária, conteúdos que unem teoria e prática, com o objetivo de transformar aprendizado em resultados tangíveis. É a oportunidade de aprender com os maiores nomes do mercado e aplicar o conhecimento para transformar sua trajetória profissional.

Agenda da semana

Quinta-feira (16/01): Liderança, às 11h30

Tema: Gestão das Emoções para o Sucesso da Liderança

Especialista: Prof. Bruno Andrade, especializado em Liderança, Cultura e Employee Experience, com trajetória de 25 anos em RH.

Destaque: Uma aula prática e inspiradora sobre como a inteligência emocional é crucial para líderes que desejam engajar equipes, superar desafios e alcançar resultados consistentes.

Sexta-feira (17/01): Inteligência Artificial, às 11h30

Tema: O que é Inteligência Artificial?

Especialista: Prof. Adriano Mussa, Sócio, Reitor e Diretor Acadêmico da Saint Paul Business School e autor do livro “Inteligência Artificial: mitos e verdades”.

Destaque: Explore os fundamentos da Inteligência Artificial, seu impacto atual nas indústrias e como profissionais podem adotar essa tecnologia para transformar carreiras e negócios.

Sábado (18/01): Mercado Financeiro, às 11h30

Tema: Cenário Econômico 2025

Especialista: Prof. Mauricio Godoi, Mestre em Ciências Contábeis e Atuariais pela PUC-SP, professor da Saint Paul e especialista em Crédito Imobiliário pela FAAP.

Destaque: Uma análise aprofundada sobre o futuro do mercado financeiro, destacando tendências econômicas globais e como elas moldam oportunidades e desafios para empresas e profissionais.

Como participar?

'Carreira em Foco' é transmitido gratuitamente e você pode acompanhar de onde estiver.

