ChatGPT da Ypê: assistente virtual tira dúvidas sobre cuidados com a casa

Em uma estratégia para fortalecer a conexão com os consumidores, a Ypê desenvolveu uma inteligência artificial (IA) generativa dedicada a oferecer dicas e solucionar dúvidas sobre cuidados com a casa. Batizada de Yara, a assistente virtual é baseada na tecnologia do ChatGPT e está disponível no site da empresa de limpeza doméstica de forma gratuita e, em breve, no aplicativo.

Ao contrário de outras assistentes, a Yara não assume um papel de personagem. No site da Ypê, ela está discretamente posicionada no canto inferior direito, representada por uma esfera de cristal, e opera de forma semelhante à plataforma da OpenAI.

Ao interagir com a tecnologia, os usuários podem receber orientações, por exemplo, sobre como remover manchas de vinho de uma toalha de mesa, aprender truques para limpar janelas sem deixar marcas e até receber conselhos sobre a manutenção de eletrodomésticos.

Segundo Alexandre Gyurkovits, diretor digital, canais especiais e de negócios globais da Ypê, trata-se de uma iniciativa que integra o projeto de transformação digital da companhia. O objetivo é aprimorar o relacionamento com o cliente, fortalecendo a percepção de inovação associada à marca.

"No passado, as grandes indústrias e varejistas focavam muito em blogs e conteúdos específicos para que o consumidor encontrasse informações detalhadas. Com a IA, conseguimos reduzir ainda mais o esforço e o tempo de resposta para perguntas pontuais", diz.

Levantamento realizado pela consultoria KPMG Austrália em parceria com a Universidade de Queensland, indica que 56% dos brasileiros confiam na IA, sendo a quarta população mundial com maior taxa de aceitação da tecnologia.

"Um dos objetivos da Ypê é atender o consumidor de maneira rápida e prática, oferecendo dicas e soluções para problemas domésticos, seja na limpeza da casa, lavagem de roupas ou até mesmo em assuntos institucionais da companhia", complementa o executivo.

Como funciona a Yara

Desenvolvida pela agência Zmes, a Yara foi treinada a partir de milhares de informações coletadas ao longo dos anos por meio das interações dos consumidores com a marca Ypê, seja por meio de blog, call center, site de perguntas e respostas, ou de outros canais.

"A Ypê já era uma grande produtora de conteúdo e vinha entendendo as demandas dos consumidores ao longo do tempo. Com o avanço da tecnologia e a integração da linguagem do ChatGPT, aproveitamos o conhecimento acumulado para democratizar e facilitar o acesso às informações. Utilizamos essa base de dados para alimentar um motor, por meio de uma interface amigável", afirma Henrique Makauskas, CTO da Zmes.

Para utilizar a Yara, a Ypê não exige nenhum dado pessoal. Além de focar na experiência do consumidor, a inovação permite a marca captar insights relevantes a partir das interações. "Ela é capaz de realizar atendimentos ilimitados simultaneamente, o que garante alta escalabilidade. Com os dados coletados sobre as perguntas recebidas, conseguimos focar no desenvolvimento de conteúdo específico para problemas com alta demanda e de produtos", explica o diretor da Ypê, que não informa valor de investimento.

O lançamento da Yara representa apenas uma frente no processo de digitalização da companhia. Os canais digitais também assumirão um papel mais preponderante nas estratégias de marketing e vendas. Nos próximos meses, estão previstas ainda outras inovações que serão introduzidas ao mercado.

"Em geral, as indústrias de bens de consumo não têm contato direto com o consumidor, dependendo do varejo como intermediário. Mas no mundo de hoje é importante estabelecer uma relação direta com seu público. O processo de digitalização visa fortalecer essa estratégia. Como uma marca presente em 95% dos lares brasileiros, a Ypê quer puxar esse movimento de inovação na indústria", afirma Marcelo Tripoli, CEO da Zmes.

De acordo com o executivo, ao chegar no aplicativo da marca, a Yara possibilitará ainda a coleta de informações específicas dos usuários logados, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), o que auxiliará numa compreensão mais profunda e num atendimento mais personalizado às necessidades dos consumidores.

