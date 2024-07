Para além do ChatGPT: veja 4 ferramentas de inteligência artificial para quem trabalha com marketing

Interpretar dados, criar conteúdos e gerenciar campanhas são tarefas recorrentes na rotina dos profissionais de marketing. No entanto, essas atividades com frequência demandam mais tempo do que o disponível – o que faz com que as ações operacionais recebam mais atenção e as estratégicas fiquem em segundo plano. Mas esse problema está com os dias contados.

Com o sucesso da inteligência artificial, muitas ferramentas de marketing passaram a incorporar essa tecnologia em suas funções para tornar processos mais otimizados. E isso pode ser uma mão na roda para os profissionais.

"A integração da IA nas estratégias de marketing está proporcionando benefícios substanciais para as empresas e profissionais”, afirma Miguel Lannes Fernandes, coordenador do MBA em IA para Negócios da Faculdade EXAME. Segundo ele, é possível fazer análises preditivas do comportamento, melhorar a experiência do cliente e produzir conteúdos mais relevantes.

Miguel acredita que o futuro da IA aplicada ao marketing deve ser promissor nos próximos anos. "Será revolucionário e vai transformar fundamentalmente a maneira como as empresas se conectam com seus clientes", diz ele.

De olho nisso, o especialista recomendou quatro ferramentas que utilizam IA e são indispensáveis para quem trabalha com marketing. Confira.

Ferramentas de IA para todo profissional de marketing

Salesforce Einstein

Essa é uma ferramenta projetada para fornecer insights preditivos e recomendações automáticas. Ela utiliza aprendizado de máquina, análise de dados e inteligência artificial para ajudar as empresas a tomar decisões mais informadas e eficazes. “São fundamentais para gerenciar relacionamentos com clientes de forma inteligente e personalizada”, garante Miguel.

Veja, abaixo, algumas das funcionalidades principais do Salesforce Einstein.

Criar previsões personalizadas e recomendações com cliques;

Incorporar insights preditivos em qualquer registro ou aplicativo;

Operacionalizar a IA em todos os processos de negócios.

IBM Watson

Desenvolvida pelo IBM, essa ferramenta é capaz de fazer análises preditivas de mercado e comportamentos do consumidor com precisão. Isso porque a plataforma é capaz de entender, raciocinar e aprender a partir de grandes volumes de dados. Para profissionais de marketing, pode ser útil para entender informações sobre clientes, avaliar o desempenho de campanhas e até mesmo analisar comentários e feedbacks em redes sociais.

Chatbots avançados

Chatbots avançados são sistemas de inteligência artificial projetados para realizar interações com outros usuários – o mais conhecido deles é o ChatGPT. Para profissionais de marketing, essas ferramentas podem ser úteis de várias formas. "São cruciais para melhorar o atendimento ao cliente e a interação em tempo real", exemplifica Miguel.

Mas eles vão além. Também pode ajudar a automatizar a geração de leads, personalizar a experiência do cliente, melhorar a eficiência das campanhas e o engajamento com a audiência. Veja, abaixo, algumas opções de chatbots avançados para utilizar.

ChatGPT;

Google Bard;

Microsoft Copilot;

Replika;

Cleverbot;

Drift.

Jasper

"Plataformas de criação de conteúdo assistidas por IA, como o Jasper, estão revolucionando a produção de materiais de marketing", diz Miguel. Ele explica que essa ferramenta pode ser utilizada para gerar textos criativos, como posts para redes sociais, artigos de blog, descrições de produtos e campanhas publicitárias. E outra boa notícia é que a plataforma consegue se adaptar ao tom e estilo do conteúdo específicos de cada marca.

