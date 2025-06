A Budweiser lança nesta sexta-feira, 6, a campanha global “Traz as Buds pra Casa”, que promete repetir a ação realizada na Copa do Mundo Fifa 2022. Patrocinadora oficial do Mundial de Clubes da Fifa 2025, a marca da Ambev vai distribuir cerveja gratuitamente para a torcida do time campeão do torneio, que será disputado entre 14 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos.

A ação retoma a iniciativa da última Copa, quando o Catar, país-sede da competição, proibiu a venda de bebidas alcoólicas nos estádios e arredores. Diante da restrição, a Budweiser anunciou que enviaria a cerveja estocada ao país campeão e cumpriu o gesto ao mandar um carregamento para a Argentina, que conquistou o tricampeonato.

Desta vez, a ativação é voltada ao clube campeão e prevê entrega de Buds à torcida. “A volta dos contêineres e da promessa visa energizar os torcedores e convidá-los a celebrar cada momento do torneio ao lado de seus clubes favoritos e, claro, de Bud”, afirma Mariana Santos, diretora de marketing de Budweiser no Brasil.

Criada pela agência Africa Creative, a campanha marca o início da contagem regressiva para o campeonato e reforça o posicionamento da marca como plataforma de esportes e entretenimento. “Budweiser está nos momentos em que a paixão fala mais alto e, para o brasileiro, o futebol é um dos principais”, diz Santos.

No Brasil, a ação dos contêineres começa neste sábado, 7, no Rio de Janeiro. Um deles será instalado no Bossa Nova Mall, próximo ao aeroporto Santos Dumont, e ficará no local até o dia 14. No mesmo período, um segundo contêiner passará por São Paulo: será içado na região da Ponte Estaiada no dia 7 e transportado depois para a frente do Shopping Cidade São Paulo, na Avenida Paulista.

Durante as ativações, o público poderá participar de uma dinâmica interativa, com palpites sobre o time que será campeão do torneio. Os participantes poderão ganhar brindes como camisetas, cupons de desconto no Zé Delivery e cervejas. “Entre jogar bola com um ídolo e brindar com cervejas grátis, vamos levar a celebração onde o nosso público está”, afirma a executiva.

A campanha “Traz as Buds pra Casa” se soma à promoção “Bud te Leva”, também em andamento. A ação sorteia ‘Kits Torcedor’, compostos por itens temáticos para transformar a sala de casa em uma arquibancada. Para participar, é necessário comprar produtos da marca, cadastrar os cupons fiscais no site oficial e torcer. Compras de Bud Zero garantem chances em dobro.

A promoção vai até o dia 13 de julho de 2025, com limite de cadastro de até 144 produtos por CPF. Também são válidas compras feitas pelo aplicativo Zé Delivery, desde que os dados do pedido sejam registrados na plataforma. A participação é restrita a maiores de 18 anos. Os regulamentos e certificados de autorização estão disponíveis no site oficial da campanha.

Formato do novo Mundial

O Mundial de Clubes da Fifa de 2025 será o primeiro com 32 equipes e reunirá representantes das principais confederações continentais. O Brasil terá quatro clubes na disputa: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras.

O novo formato amplia o alcance global do torneio e reforça o interesse de marcas como a Budweiser, que veem na competição uma oportunidade para se conectar a grandes audiências esportivas.

A estreia está marcada para 14 de junho, com o confronto entre Inter Miami e Al Ahly, no Estádio Hard Rock. Ao todo, serão 63 jogos até a final, em 13 de julho, no Estádio MetLife, em Nova Jersey.

A fase de grupos será composta por oito grupos de quatro times cada, com confrontos únicos entre as equipes. Os dois melhores de cada grupo avançam às oitavas de final, dando início ao mata-mata em jogo único. Não haverá disputa pelo terceiro lugar.

A taça da nova edição foi desenvolvida pela Fifa em parceria com a joalheria de luxo Tiffany & Co. e será entregue ao campeão após a final em solo americano.

Parceira de longa data da Fifa, a adidas é a fornecedora oficial da bola do torneio. O design faz homenagem aos EUA, com fundo perolado e padrões que remetem à bandeira norte-americana — incluindo estrelas, listras e blocos com bordas irregulares em vermelho, branco e azul.