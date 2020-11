Centauro abre loja na Av. Paulista com produtos exclusivos e descontos

A varejista de materiais esportivos Centauro inaugura na Avenida Paulista, em São Paulo, sua 208º loja — a primeira unidade de rua da rede. Para marcar a abertura, a companhia faz num evento virtual na quinta-feira, 5, com transmissão em tempo real, apresentado por Glenda Kozlowski. A intenção é a de que o consumidor tenha até duas horas de entretenimento, conteúdo, acesso a produtos exclusivos e ofertas, além ajudar ONGs focadas no esporte.

A loja

Com 2.145 m², a loja na Av. Paulista é a quinta maior da rede no país e a 55ª dentro do modelo chamado de G5, que oferece serviços além dos produtos. Segundo a empresa, esse modelo de loja tem maior crescimento médio quando comparado com o modelo anterior, chamado de G4.

“A Paulista é um ícone de São Paulo, tanto do ponto de vista cultural quanto de negócios. Levar esse modelo que tem crescido acima da média é um movimento muito importante”, afirma Gustavo Furtado, diretor executivo da Centauro. “O canal físico é relevante para os negócios e para a jornada de decisão do consumidor. Hoje, 50% das compras feitas pelo site da Centauro passam por uma loja física”.

A unidade inaugurada tem duas esteiras para experimentação de calçados, integradas a telas que simulam circuitos de corrida; oficina de bicicletas para dialogar com o fluxo de ciclistas da região; estúdio de filmagem e produção de conteúdo; arena para promover aulas e treinos de diferentes modalidades; e provador que ajuda o cliente a escolher artigos de vestuário.

Segundo a companhia, no local é possível também customizar produtos na oficina de personalização e encontrar itens únicos, como o tênis Puma Smash e a meia Puma SP, confeccionados exclusivamente para a nova loja da Centauro, com designs que remetem à capital paulista.

Live

A transmissão acontece na quinta-feira, 5, às 20h, no perfil da Centauro no Facebook. Além da apresentadora Glenda Kozlowski participam um time de personalidades como Cafú e Andressinha, os atletas olímpicos Solonei e Adriana, os influenciadores Os Banheiristas, Futliga e Tênis Certo e a fundadora da Wondersize, Amanda Momente, entre outros.

Durante a transmissão, o cupom LIVECENTAURO vai garantir um desconto de 20% em todos os produtos vendidos no site. Um QR Code, disponibilizado na tela da live, vai direcionar os espectadores interessados para a página de compra.

Parte do valor das vendas, realizadas a partir do mesmo cupom, será destinado a ONGs do Transforma. Outra forma de contribuir, será através de um leilão beneficente, inaugurado durante a live. Entre os dias 5 de novembro e 5 de dezembro, camisas de futebol doadas e autografadas por jogadores e chuteiras personalizadas por influenciadores, entre outros itens, serão leiloados em parceria com a Play For a Cause.

Para viabilizar a live, a Centauro conta com a parceria da TracyLocke, agência de shopper experience da rede. E, segundo a empresa, são respeitadas todas as regras de distanciamento social e diretrizes dos órgãos oficiais.