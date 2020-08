Camiseta infantil da Malwee desbloqueia jogo exclusivo para smartphone

A fabricante brasileira de vestuário Malwee Kids está, pela primeira vez, lançando um jogo para smartphone. Inicialmente, todos podem jogar as primeiras fases ao baixar o aplicativo no Google Play ou Apple Store, mas, as fases seguintes são desbloqueadas apenas com uma das seis camisetas da nova coleção ao apontar a câmera do celular para o personagem estampado na peça.

Para o lançamento, a Malwee Kids desenvolveu um enredo com oito personagens que, juntos, são chamados de “Guardiões do Planeta”. Ao todo são seis super-heróis robôs, que estampam as camisetas, e foram criados por duas crianças do ano 2220. Na história, Lina e Celo têm 9 anos de idade, e adoram ciências e robótica, mas vivem num planeta terra praticamente inabitável e destruído pela poluição e mudanças climáticas.

“Guardiões do Planeta é um projeto de moda, com tecnologia, que une diversão e sustentabilidade, para que os pequenos possam brincar e aprender com estilo”, diz Guilherme Moreno, gerente de marketing da Malwee Kids.

Produto

A camiseta, disponível dos tamanhos de 6 a 12 anos, é vendida em uma caixa surpresa e acompanha um chaveiro. Assim, a criança só descobre o personagem estampado após abrir o lacre da embalagem. A caixa custa R$49,00.