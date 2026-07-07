Cacau Show cria ecossistema de marcas e foca na economia da experiência

A Cacau Show anuncia nesta terça-feira, 7, a criação do Universo Cacau Show, uma nova arquitetura corporativa que reúne, sob uma mesma estratégia, os diferentes negócios da empresa.

Segundo Alê Costa, CEO e fundador da Cacau Show, mais do que uma reorganização institucional, a iniciativa reflete uma mudança no posicionamento da companhia, que, nos últimos anos, expandiu sua atuação para além do varejo, passando a operar uma variedade de experiências e iniciativas ligadas à origem do cacau.

Com isso, agora a Cacau Show passa a se apresentar como um ecossistema de experiências inspirado pelo chocolate.

“Hoje, somos muito mais do que uma fabricante de chocolates ou uma rede de franquias. Somos realmente um ecossistema que conecta sabores, hospitalidade, entretenimento e turismo sob um mesmo propósito, que é termos um lugar onde tudo se transforma em felicidade”, diz o executivo à EXAME.

De fazenda a parque temático

Além das mais de 4.700 lojas da rede Cacau Show, o novo ecossistema conecta diferentes etapas da cadeia e da jornada do consumidor. Um exemplo é a Fazenda Dedo de Deus, no Espírito Santo, onde a empresa desenvolve iniciativas ligadas à origem do cacau, passa pela fabricação e comercialização dos chocolates e se estende para operações de entretenimento, hospedagem e turismo.

Outros empreendimentos que compõem o Universo Cacau Show incluem o Grupo Playcenter, responsável pelas marcas Playland e Playcenter Family, os resorts Bendito Cacau, em Águas de Lindóia e Campos do Jordão, e o Cacau Park, parque temático em construção na cidade de Itu (SP).

Segundo Alê Costa, a criação da nova arquitetura busca justamente organizar esses ativos sob uma narrativa única. A proposta é acompanhar o consumidor em diferentes momentos, transformando o chocolate no ponto de partida para experiências que vão além do consumo.

Cacau Park, a cara da nova fase

Para o CEO da Cacau Show, o maior exemplo do quanto a companhia está focada na chamada economia da experiência é o Cacau Park, empreendimento considerado o maior investimento da história da Cacau Show.

“Depois da criação das nossas lojas, o Cacau Park é, sem dúvida, o passo mais ousado e ambicioso da nossa história. Ele representa a nossa paixão por realizar grandes sonhos e a nossa confiança no potencial do Brasil”, diz Alê Costa.

Com aporte estimado em R$ 2 bilhões, o parque está sendo construído em uma área de aproximadamente 7 milhões de metros quadrados, em Itu, no interior paulista. O projeto prevê mais de 70 atrações, shopping a céu aberto, dois hotéis com 1.330 quartos e capacidade para receber até 50 mil visitantes por dia, com expectativa de público anual de cerca de 3 milhões de pessoas.

“Será a oportunidade de nossos clientes entrarem de verdade no universo da Cacau Show, viverem a marca de uma forma inédita e compartilharem diferentes momentos com a gente. Mais do que um novo empreendimento, o Cacau Park é a materialização de um sonho que começou com o chocolate e que hoje não tem limites”, destaca o executivo.

Reposicionamento de marcas

A nova fase também inclui uma reorganização do portfólio de produtos. As principais linhas passam a ocupar territórios específicos de comunicação: Bytes direcionada às gerações Z e Alpha; Dreams voltada ao segmento premium acessível; Bendito Cacao com foco na origem do cacau, sustentabilidade e intensidade dos sabores; e laCreme reforçando atributos ligados ao afeto, conforto e tradição.

A companhia também atualizou sua identidade visual em um projeto desenvolvido em parceria com a FutureBrand e com tipografia criada em conjunto com a Monotype.

A mudança, segundo a Cacau Show, procura refletir a ampliação da atuação da empresa sem romper com os elementos que consolidaram seu reconhecimento no mercado.