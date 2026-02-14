Negócios

Cacau Park: quando o parque vai abrir? Investimento de R$ 2 bilhões terá 70 atrações

Parque temático da Cacau Show terá três hotéis e deve gerar cerca de 10 mil empregos na região

Cacau Show amplia ecossistema de negócios e projeta avanço com hotelaria, entretenimento e turismo de experiência (Cacau Park/Divulgação)

Layane Serrano e Daniel Giussani

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 07h14.

O parque temático que a Cacau Show constrói no interior de São Paulo receberá um investimento de 2 bilhões de reais e avança em ritmo acelerado.

O projeto está entre os maiores os maiores investimentos privados em entretenimento no país.

Ao todo, o parque contará com 52 brinquedos, 70 atrações, incluindo paradas temáticas, teatros e experiências imersivas, além de três hotéis, fábrica de chocolate integrada ao circuito turístico e áreas de convivência e alimentação.

Atualmente, o projeto já entrou na fase de implantação física das atrações. Sete brinquedos já foram instalados, dentro de um plano total de 52 brinquedos e 70 atrações previstas para o complexo, segundo o presidente.

A previsão é que o complexo esteja preparado para receber o público a partir de dezembro de 2027.

São 52 brinquedos e 70 atrações, que tem as paradas, tem os teatros, etc. Então, estamos caminhando na parte de infraestrutura, que é bem importante. Estamos correndo para entregar isso para o Brasil”, afirma Alexandre Costa, o Alê, CEO da companhia, em entrevista à EXAME.

Nas redes sociais, o presidente da companhia mostra os avanços constantes nas obras. A montanha-russa, até agora a maior da América Latina, já está com todos os trilhos instalados. Agora, passa pela instação da parte elétrica.

Além do impacto econômico, o projeto também carrega um posicionamento estratégico de democratização do acesso ao entretenimento. Para o CEO, o parque nasce como resposta a uma lacuna estrutural no setor no país.

Lembrando que só 0,3% dos brasileiros vão em um parque de diversão e 99,7% não vão fora do Brasil. O que a gente está fazendo aqui é tentar entregar para essa turma uma experiência que eles não teriam acesso”, diz.

Do ponto de vista socioeconômico, o empreendimento também terá impacto direto na geração de empregos e no desenvolvimento regional.

“A expectativa é de criação de 3 mil postos de trabalho diretos e cerca de 10 mil indiretos”, diz o CEO.

Plano de expansão

O parque passa a ocupar posição central no plano de expansão da empresa até 2030, ao lado da ampliação industrial, da expansão da rede de lojas e do fortalecimento da atuação no mercado brasileiro.

A Cacau Show tem uma meta bilionária até o final desta década. Segundo Alê Costa, CEO da companhia, a empresa deve alcançar R$ 10 bilhões em faturamento no sell-in e cerca de R$ 20 bilhões no sell-out (consumo final) até 2030, considerando todas as frentes de negócios — fábrica, lojas, hotel e o famoso parque temático.

Saiba mais detalhes: ‘Vamos dobrar de tamanho até 2030’, diz CEO da Cacau Show, a caminho dos R$ 10 bilhões

