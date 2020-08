C&A transforma canal no YouTube em provador virtual

A C&A Brasil e o YouTube, por meio do Creators Connect, se unem para lançar o projeto “Eu Experimento pra Você”. A iniciativa que transforma a plataforma em um grande provador da C&A, oferecendo uma solução digital para facilitar a experiência de compra online e offline das brasileiras de forma criativa e divertida.

YouTubers dos mais diversos corpos e estilos, do PP ao GG, serão convidadas a experimentar roupas da marca com o objetivo de mostrar para as consumidoras os detalhes de cada peça, desde caimento, corte, modelagem e outras particularidades. A ação propõe ainda alternativa para um dos desafios enfrentados pelas varejistas de moda, que estão com os provadores de suas lojas físicas fechados temporariamente por conta da pandemia.

“Junto com o YouTube, criamos esta iniciativa para atender às necessidades e desejos atuais da nossa cliente que não se sente confortável em comprá-la no nosso e-commerce ou loja, sem saber como a peça ficará no seu corpo”, diz Mariana Moraes, gerente sênior de Marketing da C&A Brasil.

Niina Secrets, Joyce Kitamura, Camilla de Lucas, Bruna Gomes e Maíra Medeiros, do canal Nunca Te Pedi Nada, foram as criadoras escolhidas para estrear o projeto e ajudar suas seguidoras a escolherem um look Muito Eu C&A. O “Eu Experimento pra Você” será lançado nesta semana com conteúdos exclusivos nos canais do YouTube de cada influenciadora, posts em suas outras redes sociais e nos canais oficiais da C&A.

“É gratificante ver como nossos projetos podem ajudar consumidores e empresas neste momento difícil e, ao mesmo tempo, empoderar as mulheres por meio de uma ação que valoriza a diversidade e a aceitação do próprio corpo”, diz Alessandra Gambuzzi, head de Creators Connect no YouTube.