Budweiser leva torcedores brasileiros à final do Mundial de Clubes de 2025, nos EUA

A Budweiser lançou nesta segunda-feira, 14, a campanha 'Bud te Leva', uma nova ação promocional que oferece aos consumidores brasileiros a chance de assistir à final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025, que será disputada nos Estados Unidos.

A marca é patrocinadora oficial do torneio, que acontece entre 14 de junho e 13 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. A ação faz parte da estratégia da marca de ampliar seu vínculo com o futebol internacional e se posicionar de forma mais ativa no mercado brasileiro durante eventos de grande visibilidade.

A edição de 2025 será a primeira no novo formato, com 32 clubes participantes — quatro deles brasileiros, o maior número entre os países —, e deve atrair a atenção de audiências em diferentes mercados. A cervejaria vê o evento como plataforma de engajamento cultural e de reforço no vínculo com os fãs de futebol.

Segundo Mariana Santos, diretora de marketing da Budweiser no Brasil, a promoção é uma oportunidade de reforçar a presença global da marca, especialmente em um evento sediado nos EUA, país de origem da cervejaria.

“Não poderíamos deixar de criar algo à altura desse momento histórico, pois é uma oportunidade única de reforçar nossa presença global. Queremos transformar o torneio em uma celebração inesquecível, e isso começa com ativações tanto aqui no Brasil quanto nos EUA, conectando os fãs ao espetáculo de forma autêntica”, diz Santos.

A iniciativa dá continuidade a um histórico recente da marca com ativações em grandes eventos esportivos e culturais. A Budweiser já havia promovido ações semelhantes durante a Copa do Mundo FIFA 2022 e em festivais de música internacionais. A aposta, agora, é manter esse modelo em eventos de destaque e com apelo junto ao público jovem.

Com quatro clubes brasileiros classificados, o torneio é visto como uma oportunidade para a marca ativar o patrocínio de maneira local e ao mesmo tempo global. A estratégia combina prêmios de grande apelo com recompensas de menor escala, desenhadas para gerar recorrência de consumo e engajamento nas plataformas digitais da empresa.

Como participar da 'Bud te Leva'?

Para participar da promoção, o consumidor deve cadastrar cupons fiscais das compras de Budweiser ou Bud Zero no site oficial da campanha. Compras realizadas via Zé Delivery também são válidas, mediante cadastro do número do pedido. Quem comprar Bud Zero tem chances dobradas de concorrer. A promoção é válida entre 14 de abril e 13 de julho de 2025.

O principal prêmio é uma viagem com acompanhante para assistir à final do torneio no MetLife Stadium. Os ganhadores devem ter passaporte e visto válidos por pelo menos seis meses após a data da viagem. Os custos da viagem serão cobertos pela empresa promotora.

Além da viagem, a campanha prevê outros prêmios. Um deles é o Kit Torcedor, que inclui uma TV de 55 polegadas com soundbar, uma minigeladeira personalizada da marca, abastecida com cervejas Budweiser e Bud Zero, e uma camisa oficial de um dos clubes brasileiros classificados para o torneio.

Há ainda prêmios instantâneos, como caixas de som JBL personalizadas com a marca Budweiser, vouchers de R$ 150 para consumo no Zé Delivery e camisas oficiais de clubes internacionais participantes do campeonato. Os produtos promocionais devem ser adquiridos por pessoas físicas maiores de 18 anos e há limite de 144 cadastros por CPF.

