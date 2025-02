Sony lança primeira coleção de NFTs de música em blockchain próprio

A Sony anunciou nesta sexta-feira, 7, o lançamento da sua primeira coleção de NFTs, voltados para o mundo da música. Os tokens não-fungíveis são resultado de uma parceria com a gravadora Coop Records e foram lançados na Soneium, o blockchain próprio da Sony.

De acordo com a Soneium, os colecionáveis digitais contêm diversas músicas inéditas do produtor japonês NUU$HI. Cada token está sendo vendido no momento por volta de US$ 2,11, reunindo 22 minutos de músicas para os compradores desses ativos digitais.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir

A Coop Records tem investido na união entre o mundo da música e os criptoativos. A gravadora já registrou mais de 600 músicas em blockchains, afirmando que a tecnologia evitar distribuições "injustas" de lucros pelas músicas, divididos entre gravadores, plataformas de streaming e os artistas.

Cooper Turley, o fundador da gravadora, elogiou a tecnologia e afirmou que "os criptoativos finalmente entraram em uma era em que os aplicativos são o grande foco. E com os tokens no centro, os criadores e usuários serão os grandes vencedores".

Já a Soneium foi lançada em 14 de janeiro deste ano. A rede foi desenvolvida pela Sony e é de segunda camada, construída a partir da Ethereum. O objetivo do gigante de tecnologia com o projeto é criar uma "ponte entre públicos da Web2 e da Web3", se referindo à atual e à próxima geração da internet.

A Soneium foi desenvolvida em parceria com a Startale Labs e é descrita como uma "plataforma blockchain versátil de propósito geral" que deverá reunir uma série de projetos nos segmentos de jogos, finanças e entretenimento. Ela havia sido anunciada em agosto de 2024.

A Sony realizou um período de testes de quatro meses com a rede, que chegou a envolver 14 milhões de endereços de carteiras digitais. Em entrevista ao site CoinDesk, os responsáveis pelo projeto afirmaram que ele prioriza "um design centrado no usuário, simplificando interações em blockchain".

O objetivo é "evoluir a Web3 para que ela vá de um hobby de nicho para uma experiência do dia a dia". A rede foi desenvolvida a partir dos recursos do OP Stack, ligado ao blockchain Optimism, que tem sido usado por diversas empresas para criar suas redes próprias.