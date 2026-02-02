Essa ‘ação’ de IA pode transformar US$ 1.000 em US$ 87.000, segundo analistas

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (Freepik IA )
Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 11h51.
A inteligência artificial vem revolucionando indústrias e mercados desde 2022. Mas os maiores ganhos ainda podem estar por vir, e algumas empresas estão melhor posicionadas do que outras para capturar essa nova onda de crescimento.
Entre elas, a Broadcom, uma das maiores multinacionais americanas de tecnologia, vem se destacando por seu papel estratégico na infraestrutura da IA: os data centers.
Segundo a consultoria S&S Insider, o mercado de GPUs (Unidade de Processamento Gráfico) para data centers deve crescer de US$ 23,87 bilhões em 2024 para mais de US$ 200 bilhões até 2032. Para que esse crescimento aconteça, serão necessários chips semicondutores — e é aí que entra a Broadcom. As informações foram retiradas de The Motley Fool.
A Broadcom é líder na produção de ASICs (circuitos integrados de aplicação específica), chips desenvolvidos sob medida para grandes projetos de tecnologia, como ferramentas de IA generativa e sistemas de computação em nuvem.
Esses chips são fundamentais para que empresas como Google, Amazon e Microsoft desenvolvam modelos de linguagem, sistemas preditivos e outras aplicações de IA em escala.
Além disso, a Broadcom tem apresentado resultados financeiros sólidos:
Segundo projeções baseadas no desempenho recente da empresa, um investimento de US$ 1.000 pode se transformar em US$ 9.300 em 10 anos (com crescimento anual de 25%). Em 20 anos, o mesmo valor pode render até US$ 87.000.
E se você investir US$ 1.000 por ano, esse montante pode chegar a impressionantes US$ 345.000 em duas décadas.
Diferente de outras ações ligadas à inteligência artificial que estão sendo negociadas a múltiplos altíssimos, a Broadcom ainda apresenta um valuation razoável.
Ou seja, além do potencial de valorização, os investidores ainda recebem dividendos enquanto mantêm suas ações no portfólio.
