Essa ‘ação’ de IA pode transformar US$ 1.000 em US$ 87.000, segundo analistas

A inteligência artificial vem revolucionando indústrias e mercados desde 2022. Mas os maiores ganhos ainda podem estar por vir, e algumas empresas estão melhor posicionadas do que outras para capturar essa nova onda de crescimento.

Entre elas, a Broadcom, uma das maiores multinacionais americanas de tecnologia, vem se destacando por seu papel estratégico na infraestrutura da IA: os data centers.

Segundo a consultoria S&S Insider, o mercado de GPUs (Unidade de Processamento Gráfico) para data centers deve crescer de US$ 23,87 bilhões em 2024 para mais de US$ 200 bilhões até 2032. Para que esse crescimento aconteça, serão necessários chips semicondutores — e é aí que entra a Broadcom. As informações foram retiradas de The Motley Fool.

Por que a Broadcom está no centro da revolução da IA?

A Broadcom é líder na produção de ASICs (circuitos integrados de aplicação específica), chips desenvolvidos sob medida para grandes projetos de tecnologia, como ferramentas de IA generativa e sistemas de computação em nuvem.

Esses chips são fundamentais para que empresas como Google, Amazon e Microsoft desenvolvam modelos de linguagem, sistemas preditivos e outras aplicações de IA em escala.

Além disso, a Broadcom tem apresentado resultados financeiros sólidos:

Receita prevista para 2025: +24% em relação ao ano anterior

Lucro líquido previsto: +42%

Crescimento médio anual de quase 40% na última década

Quanto você poderia ganhar investindo na Broadcom?

Segundo projeções baseadas no desempenho recente da empresa, um investimento de US$ 1.000 pode se transformar em US$ 9.300 em 10 anos (com crescimento anual de 25%). Em 20 anos, o mesmo valor pode render até US$ 87.000.

E se você investir US$ 1.000 por ano, esse montante pode chegar a impressionantes US$ 345.000 em duas décadas.

Ações de IA com preço acessível (e dividendos)

Diferente de outras ações ligadas à inteligência artificial que estão sendo negociadas a múltiplos altíssimos, a Broadcom ainda apresenta um valuation razoável.

Índice P/L projetado : 34 — dentro do esperado para empresas com forte crescimento

Dividend yield : 0,8%, com expectativa de aumento

Ou seja, além do potencial de valorização, os investidores ainda recebem dividendos enquanto mantêm suas ações no portfólio.

