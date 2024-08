Botafogo ganha cachaça oficial em comemoração aos 120 anos do clube

No ano em que completa 120 anos, o Botafogo lança uma cachaça oficial em parceria com a destilaria mineira Seleta. A bebida, batizada de Seleta Botafogo, foi produzida com canas selecionadas e armazenada por dois anos e meio em tonéis de Umburana. O lançamento faz parte da coleção Seleta Times, que celebra times de futebol consagrados em vários estados do Brasil.

O Botafogo, fundado em 12 de agosto de 1904, é fruto da fusão entre o Club de Regatas Botafogo e o Botafogo Football Club, ocorrida em 1942. O clube, que ao longo de sua história foi casa de ícones do futebol brasileiro como Zagallo, Garrincha, Túlio e Jairzinho, passou por períodos de altos e baixos, incluindo um momento delicado entre as décadas de 1970 e 1980. No entanto, na década de 1990, o Botafogo se reestruturou e conquistou importantes títulos, como a Copa Conmebol de 1993 e o Campeonato Brasileiro de 1995.

O rótulo da Seleta Botafogo reproduz o uniforme alvinegro e exibe o escudo do clube, marcado pela famosa estrela solitária. A bebida possui uma cor levemente dourada, com aromas intensos, frutados e adocicados, além de um sabor com notas de baunilha e canela. Com uma graduação alcoólica de 42%, a garrafa de 700 ml tem preço sugerido de R$ 42,20 e pode ser adquirida tanto no site oficial da Seleta quanto em pontos de venda selecionados no varejo.

Além do Botafogo, a coleção Seleta Times inclui homenagens a outros clubes de futebol brasileiros, como Vitória, Náutico, Bahia, Sport, Atlético Mineiro, Cruzeiro, São Paulo, Palmeiras, Vasco e Santos. Fundada em 1980 em Salinas, cidade do sertão do estado de Minas Gerais, a Seleta é considerada uma das cachaças de alambique mais tradicionais do país.

O lançamento de Seleta Botafogo não apenas celebra o aniversário do clube, como também reforça a ligação entre o futebol e a cultura popular brasileira, representada pela cachaça. O destilado, o terceiro mais consumida do mundo entre os produzidos localmente, movimenta R$ 15,5 bilhões anualmente no Brasil. De acordo com o Instituto Brasileiro da Cachaça (Ibrac), o país fabrica cerca de 800 milhões de litros da bebida por ano.