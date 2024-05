Cachaça chinesa: fabricantes de baijiu dobram investimentos em pesquisa nos últimos cinco anos

A indústria chinesa de baijiu (a cachaça chinesa) mais que dobrou seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento nos últimos cinco anos, de acordo com dados públicos analisados pelo Yicai. Em 2023, as empresas listadas do setor investiram 1,6 bilhão de yuans (US$ 219,5 milhões) em P&D, comparado a 630 milhões de yuans (US$ 87 milhões) em 2019.

Segundo Song Shuyu, presidente da Associação de Bebidas Alcoólicas da China, a indústria de baijiu está enfrentando uma fase de destocagem e competição acirrada, tornando a tecnologia e a inovação essenciais para o desenvolvimento do setor. Qin Shuyao, secretário-geral da Associação Nacional Chinesa para a Circulação de Bebidas Alcoólicas e Destiladas, destacou em um fórum recente que a inovação em produção, circulação e branding será crucial para definir as futuras tendências e a competitividade do mercado de baijiu. Os gastos com P&D dos fabricantes de baijiu estão focados principalmente em pesquisa de microrganismos, digitalização e produção inteligente. Um exemplo é o Parque Ecológico de Produção de Licor Huangyi da Luzhou Laojiao, que conseguiu reduzir o consumo de energia em 10% e aumentar a produção de licor em 10% utilizando tecnologias como inteligência artificial e internet industrial. Além disso, os fabricantes de baijiu estão investindo em maneiras de tornar seus produtos mais agradáveis ao paladar e em desenvolver bebidas de baixo teor alcoólico para atrair consumidores mais jovens. Empresas como Wuliangye Yibin, Luzhou Laojiao e Yanghe Brewery lançaram recentemente novos produtos de licor espumante ou de baixo teor alcoólico. A tendência de aumento dos gastos com P&D também é evidente nos resultados financeiros do primeiro trimestre deste ano. As despesas de P&D de empresas líderes como Wuliangye, Luzhou Laojiao e Xinghuacun Fenjiu Group cresceram 10%, 19% e 31%, respectivamente, nos três primeiros meses de 2024 em comparação com o mesmo período do ano anterior. Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: Yicai Global