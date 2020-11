Black Friday: Gol tem passagens a partir de R$ 99 com remarcação grátis

Em um ano marcado pela profunda depressão do setor aéreo, a Gol estreou sua campanha de Black Friday “Sua saudade vai passar voando”, com promoções de passagens aéreas, remarcação grátis e descontos em serviços, válidas até a próxima segunda-feira, 30.

Segundo a companhia, o tema da segurança foi “intensificado” nesta pandemia e os clientes poderão viajar com confiança.

Os preços das passagens aéreas prometem ser uma oportunidade para quem quer programar, hoje, suas futuras viagens. Os voos nacionais têm tarifas promocionais a partir de 99,90 reais por trecho, com taxa de embarque inclusa, mas ida e volta são obrigatórias. Há também isenção da taxa de remarcação, válida para o período de março a setembro de 2021 (exceto julho).

Entre os destinos internacionais, a ida e volta a partir de São Paulo (Guarulhos) para Buenos Aires saem a partir de 939 reais, com taxa de embarque inclusa, isenção de taxa de remarcação e data de viagem entre 6 de abril e 30 de junho de 2021.

O valor também poderá ser dividido em até 12 vezes no cartão de crédito Mastercard e em até 9 vezes nos demais cartões, sem juros.

Os serviços oferecidos pela empresa também entram em promoção, como por exemplo desconto de até 40% na escolha de assentos com mais conforto e 10% no despacho de bagagem. Transporte de animais de estimação na cabine também terão desconto de 10%.

A companhia reforça que, para todas as promoções, há condições que precisam ser checadas antes do fechamento da compra no site da Gol.