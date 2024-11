Black Friday: como aproveitar os descontos sem cair em golpes

A Black Friday é um dos eventos comerciais mais esperados do ano, tanto por consumidores quanto por lojistas. Mas com as promoções, cresce também o número de tentativas de fraudes e golpes, especialmente no comércio eletrônico.

Para aproveitar os descontos sem prejuízos, é fundamental adotar estratégias que garantam uma experiência de compra segura.

Desde seu começo no Brasil, em 2011, a Black Friday se consolidou como uma das principais datas do varejo. E, assim como o número de vendas, as reclamações relacionadas a práticas enganosas e fraudes também aumentaram. Problemas como falsos descontos, sites fraudulentos e atrasos nas entregas são algumas das situações que podem frustrar os consumidores.

Principais golpes durante a Black Friday

Golpistas costumam aproveitar o aumento do volume de compras durante a Black Friday para aplicar fraudes. Alguns dos golpes mais comuns incluem:

Falsos sites de e-commerce: golpistas criam páginas falsas que imitam lojas conhecidas, oferecendo produtos a preços muito abaixo do mercado.

golpistas criam páginas falsas que imitam lojas conhecidas, oferecendo produtos a preços muito abaixo do mercado. Descontos irreais: algumas empresas anunciam preços promocionais que, na verdade, são baseados em valores inflados previamente, o famoso "metade do dobro".

algumas empresas anunciam preços promocionais que, na verdade, são baseados em valores inflados previamente, o famoso "metade do dobro". Links suspeitos: mensagens em e-mails ou redes sociais prometem descontos imperdíveis, mas direcionam o consumidor para páginas fraudulentas.

mensagens em e-mails ou redes sociais prometem descontos imperdíveis, mas direcionam o consumidor para páginas fraudulentas. Pagamento com boletos falsos: em compras online, consumidores recebem boletos adulterados, que, ao serem pagos, não correspondem ao valor da compra.

Dicas para uma compra segura na Black Friday

Para evitar transtornos e aproveitar as ofertas da Black Friday de forma segura, adote as seguintes práticas:

Verifique a reputação da loja: consulte avaliações em sites como Reclame Aqui ou em redes sociais para garantir que a loja é confiável.

consulte avaliações em sites como Reclame Aqui ou em redes sociais para garantir que a loja é confiável. Utilize comparadores de preços: ferramentas como Zoom e Buscapé ajudam a verificar a variação de preços e identificar descontos reais.

ferramentas como Zoom e Buscapé ajudam a verificar a variação de preços e identificar descontos reais. Desconfie de ofertas muito abaixo da média: produtos com descontos excessivos podem ser isca para fraudes. Compare preços em diferentes lojas.

produtos com descontos excessivos podem ser isca para fraudes. Compare preços em diferentes lojas. Prefira métodos de pagamento seguros: utilize cartões de crédito ou plataformas reconhecidas, que oferecem proteção ao consumidor em caso de problemas.

utilize cartões de crédito ou plataformas reconhecidas, que oferecem proteção ao consumidor em caso de problemas. Evite clicar em links suspeitos: acesse os sites diretamente pelo navegador, digitando o endereço oficial da loja.

acesse os sites diretamente pelo navegador, digitando o endereço oficial da loja. Leia as políticas de troca e devolução: certifique-se de que a loja oferece condições claras para resolver problemas, caso necessário.

Planejamento é essencial

A Black Friday é uma oportunidade para comprar produtos desejados com descontos significativos, mas o planejamento é fundamental. Antes de fazer compras, liste os itens que você pretende adquirir e defina um orçamento. Acompanhar os preços com antecedência é uma forma eficaz de garantir que as promoções são verdadeiras.

Para produtos de alto valor, como eletrônicos e eletrodomésticos, o ideal é pesquisar as especificações e verificar se o modelo anunciado atende às suas necessidades. Além disso, considere os custos adicionais, como frete e prazos de entrega, que podem impactar o preço final.

Atenção às práticas ilegais

Em 2024, os órgãos de defesa do consumidor, como o Procon, devem intensificar a fiscalização durante a Black Friday para coibir práticas enganosas. Caso identifique irregularidades, o consumidor pode registrar reclamações nos canais oficiais de atendimento, garantindo que seus direitos sejam respeitados.

Outra medida importante é salvar comprovantes de compra, como notas fiscais e recibos de pagamento. Esses documentos são essenciais para solucionar eventuais problemas com a transação.

A evolução da Black Friday no Brasil

Ao longo dos anos, a Black Friday brasileira amadureceu, com empresas e consumidores mais conscientes sobre boas práticas. Mesmo assim, fraudes continuam sendo uma preocupação. Em 2023, segundo dados do Procon, as reclamações envolvendo o evento giraram em torno de preços enganosos e problemas na entrega dos produtos.

Para 2024, o desafio será continuar avançando na credibilidade e transparência do evento. Os consumidores, por sua vez, devem permanecer atentos e informados para evitar prejuízos.