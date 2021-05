Beats busca embaixadores e dará R$ 50 mil para vencedores de reality

A marca Beats, da fabricante de bebidas Ambev, acaba de lançar o Studio Beats, uma plataforma que irá criar e desenvolver produtos com novos líquidos e formatos, lançados em versões limitadas e com venda exclusiva no e-commerce. E para ajudar a lançar esses novos produtos, Beats vai selecionar consumidores por meio de um forma de reality show para que eles sejam embaixadores da marca.

“Como Beats é muito conectada às pessoas pensamos em por que não trazê-las para o Studio Beats justamente como embaixadoras de forma real e num formato divertido?”, diz Gabriela Gallo, líder de marketing de Beyond Beer, unidade de negócios da Ambev responsável por novas categorias alcoólicas.

O Manda Jobs, reality criado pela agência AKQA e com assinatura de formato original e produção da Endemol Shine Brasil, será transmitido em quatro episódios nas redes sociais da marca e contará com a participação dos influenciadores Foquinha, Gabi Lopes, Rafa Uccman e Yuri Marçal.

Além de propor desafios e aconselhar os candidatos e candidatas, os influenciadores também serão jurados. Ao fim do processo, dois vencedores assinam um contrato no valor de 50.000 reais, com validade até dezembro deste ano, e garantem diversos produtos da marca.

"Se a marca gera um conteúdo que o consumidor se identifica e gosta, o engajamento é certo. Manda Jobs é um formato original e extremamente divertido. Com toda certeza vai falar e envolver muito o público de Beats", explica Ana Lobo, VP de branded content e atendimento da Endemol Shine Brasil.

Para se inscrever no Manda Jobs, os interessados devem acessar as redes sociais de @beatsoficial, seguir as instruções e provar que além de criativos, também são especialistas em cultura pop, por exemplo.

A inscrição na seletiva do reality show válida para maiores de 25 anos. Antes de participar, é preciso ler o regulamento no site.

Segurança

Segundo a marca, as ações do Studio Beats irão respeitar todas as recomendações da comunidade médica para evitar a transmissão do covid-19, seguindo as normas de segurança e higiene da Organização Mundial da Saúde (OMS), do Ministério da Saúde, do governo do estado de S. Paulo. Além do acompanhamento de uma unidade médica no local, o acesso será restrito e limitado à equipe de produção, será obrigatório aferir a temperatura, o uso de máscara e a troca da proteção individual a cada 2 horas. Também serão espalhados totens com álcool em gel no local para higienização das mãos, e spray com álcool em gel para higienização das solas dos sapatos.

