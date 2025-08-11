Autenticidade mensurada: nova ferramenta promete revolucionar a estratégia de marketing

Em um mercado dinâmico, competitivo e saturado por mensagens, a confiança do consumidor é cada vez mais difícil de ser conquistada. Com a tecnologia e a inteligência artificial muitas vezes padronizando a comunicação e as experiências, a autenticidade tornou-se um dos pilares mais relevantes para o fortalecimento de marcas em qualquer segmento. Um estudo realizado pela Deloitte, no ano passado, aponta que 80% dos consumidores entrevistados preferem marcas que oferecem experiências personalizadas e autênticas.

“A autenticidade é crucial, especialmente em um cenário de inteligência artificial. Conforme os canais de comunicação se multiplicam, se você não é autêntico, se torna apenas mais uma marca com conteúdo pasteurizado”, analisa Douglas Monteiro, fundador e CEO da Conteúdo Urbano, empresa especialista em produção de conteúdo multiplataforma.

De olho nessa tendência, a Conteúdo Urbano desenvolveu uma solução inédita no Brasil, voltada para ajudar marcas a avaliar e potencializar a sua autenticidade. Chamada Authenticity Score, a ferramenta visa transformar esse pilar em um KPI mensurável, ajudando empresas e agências a elaborar estratégias de comunicação mais eficazes.

“Atualmente, a avaliação da autenticidade das marcas é, em muitos casos, baseada em achismo ou percepções subjetivas. A nossa ferramenta busca preencher essa lacuna, oferecendo uma abordagem estruturada e com base em dados”, explica Doug Monteiro.

De acordo com o executivo, a Authenticity Score foi desenvolvida partindo de pesquisas e estudos em psicologia e marketing, a fim de encontrar padrões que as pessoas consideram autênticos.

A iniciativa segue a proposta de atuação da Conteúdo Urbano desde a sua criação, em 2011. Tendo a Red Bull como inspiração, após uma passagem pela empresa, Doug Monteiro fundou a Conteúdo Urbano para ser um espaço que compreende a importância do conteúdo de marca no cenário de marketing e comunicação. Desde 2016, ele comanda o negócio sem sócios, e vê a empresa experimentar um crescimento constante de 30% a 35% ao ano.

Diagnóstico de autenticidade

Apesar de todo o dinamismo do mercado publicitário, uma constante permanece: a autenticidade é a base de qualquer relacionamento bem-sucedido com o cliente. E essa é característica que a Authenticity Score avalia. A ferramenta nasce com o objetivo de mensurar a autenticidade das marcas a partir de cinco pilares essenciais:

Propósito e Valores

Originalidade e Caráter

Consistência e Confiabilidade

Transparência e Honestidade

Conexão e Cuidado

Com base nessas dimensões, a Authenticity Score combina metodologias próprias de análise com dados qualitativos e quantitativos, e estabelece parâmetros para avaliar o posicionamento de uma marca. A partir dos resultados, a Conteúdo Urbano consegue orientar estratégias de branding, marketing e comunicação para a marca em questão em diferentes segmentos.

Segundo a empresa, o diferencial da solução está em aliar métricas objetivas a insights estratégicos, oferecendo um panorama detalhado sobre como a marca é percebida por seus públicos e quais ajustes são necessários para aumentar sua relevância no mercado. “Na prática, ela ajuda a identificar ‘o que fazer’ ou ‘por onde começar’ para ser mais autêntico, fornecendo um diagnóstico e um plano de ação”, explica o executivo.

Conhecimento de mercado

A Authenticity Score surge em um momento no qual o mercado global de branding busca novas formas de engajar consumidores que rejeitam narrativas superficiais. Em meio à proliferação de mensagens automatizadas e genéricas, a autenticidade passa a ser não apenas um diferencial, mas uma exigência para a construção de relacionamentos duradouros.

A experiência de mais de uma década no mercado permitiu à Conteúdo Urbano identificar essa tendência com agilidade, e entender como transformar esse desafio em oportunidade. Segundo Doug Monteiro, a empresa inaugura uma nova fase no relacionamento entre marcas e consumidores, pautada por valores genuínos, mensagens consistentes e conexões reais.

O portfólio da Conteúdo Urbano ilustra a diversidade de estratégias que podem ser potencializadas com a aplicação da Authenticity Score. Com parcerias com grandes veículos, incluindo Globo, Eletromidia e SBT, a empresa é reconhecida por criar e produzir projetos estratégicos e multiplataformas para marcas como Seguros Unimed, Deezer, TikTok, Sensodyne, Pfizer e Volkswagen.

Para ampliar o atendimento aos clientes, a Conteúdo Urbano inaugurou recentemente um novo escritório, na zona sul de São Paulo. A ideia é oferecer uma estrutura ainda mais completa às empresas, incluindo um amplo estúdio de podcast, espaço para videoaulas e todo um suporte de produção e pós-produção de conteúdo. Atualmente, a empresa conta com 32 colaboradores.

“Queremos auxiliar as marcas a superar o desafio da economia da atenção. As empresas competem pela atenção do público em ambientes onde há muito ruído digital, como as redes sociais. Por isso, essa atenção tornou-se um recurso tão valioso. Só consegue se destacar quem realmente é autêntico”, finaliza Doug Monteiro.