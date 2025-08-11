Aprendizado para a vida: Como o Sistema Positivo conecta escola e mundo real

A ideia de que grande parte do que se aprende na escola não será utilizada “na vida real” ainda é comum. Muitas pessoas acreditam que os conteúdos escolares são ferramentas exclusivamente voltadas para garantir boas notas em provas e aprovação em vestibulares, perdendo o sentido assim que essas etapas são superadas. Neste cenário, o desafio para muitos players do setor educacional tem sido mostrar como o ensino pode preparar indivíduos para os desafios concretos da vida em sociedade.

Para Milena Fiuza Villani, diretora pedagógica do Sistema Positivo, o desenvolvimento de competências individuais é fruto de uma estratégia focada nas reais necessidades dos alunos. “Cada vez mais, a área da educação demanda decisões com base em pessoas, reconhecendo que o aprendizado é um processo único para cada aluno”, completa.

Com esse propósito, o Sistema Positivo, que há mais de quatro décadas atua na área educacional, aposta em uma estratégia pedagógica que aproxima o conteúdo escolar das situações vividas fora do ambiente acadêmico. O objetivo é articular tecnologia, ciência e humanização, a fim de preparar os alunos para os desafios do mundo contemporâneo.

Não à toa, o slogan da marca é “Aprender é para a vida”.

Aprendizagem individualizada...

Segundo o Sistema Positivo, a proposta pedagógica da marca parte da compreensão de que o processo de aprendizagem é contínuo e precisa refletir as transformações sociais e tecnológicas que não param de acontecer. Entre os principais pilares da metodologia, aplicada nas mais de 1,6 mil escolas onde a rede atua, estão a personalização do ensino, a formação continuada de professores, o diagnóstico de aprendizagem e o suporte pedagógico com ferramentas digitais.

Para Silmara Casadei, diretora de ensino e inovações educacionais do Sistema Positivo, essa abrangência e o aprimoramento constante do portfólio representam parte importante da estratégia da marca, mas sempre mantendo sua essência. “Nossos atributos, que envolvem experiência, segurança, humanidade, empatia, conhecimento, inovação e criatividade, são inegociáveis. Com essa mentalidade, os alunos tornam-se protagonistas de suas histórias e compreendem que aprender é para a vida”, destaca.

Um exemplo de como funciona, na prática, essa personalização da aprendizagem é a Jornada de Inclusão Pertencer, desenvolvida para apoiar escolas na construção de um ambiente que atenda à diversidade de perfis dos estudantes. O programa é organizado em cinco etapas — reconhecer, acolher, desenvolver, avaliar e acompanhar — e inclui formações presenciais e remotas para educadores, com suporte técnico e pedagógico.

... e contínua

O Sistema Positivo acredita que além de cada um aprender de forma única, a aprendizagem também é contínua. Isso significa que os próprios professores também estão em constante evolução. O Programa de Formação de Educadores (ProF), por exemplo, oferece capacitações em diferentes formatos aos colaboradores, com cursos online, jornadas presenciais regionais e nacionais, conteúdos digitais e certificações. O objetivo é promover a atualização de professores em áreas como inclusão, práticas pedagógicas e tecnologias educacionais.

“Buscamos apoiar os gestores na superação dos desafios cotidianos, desde a pressão por resultados até o engajamento de equipes multidisciplinares, sempre com foco em impactar vidas positivamente”, diz Milena.

A incorporação de tecnologias, inclusive, tem se mostrado bastante efetiva, passando a integrar toda a estratégia educacional da rede. Com o uso de inteligência artificial, por exemplo, a marca em parceria com a OpenAI o Assistente do Professor, uma inteligência artificial que sugere conteúdos, adapta avaliações e apoia os professores no planejamento de aulas com base em dados de desempenho dos alunos.

O recurso visa oferecer suporte à personalização do ensino, considerando interesses e dificuldades específicos de cada estudante – hoje, o sistema impacta aproximadamente 440 mil estudantes em todo o Brasil e até no Japão, do ensino infantil ao pré-vestibular.

Resultados se mantêm

Investir em um ensino integrado e que prepare os jovens para o mundo não significa abandonar objetivos como a preparação para exames. De acordo com o Sistema Positivo, a rede investe em plataformas digitais integradas, simulados com correção automática, trilhas de estudo para o Enem e relatórios que permitem o acompanhamento do desempenho acadêmico do aluno por parte de professores e famílias. As ferramentas incluem videoaulas, podcasts e plantões virtuais com tutores especializados.

Esses recursos estão organizados em um ambiente digital acessível em diferentes dispositivos, com possibilidade de uso offline, e incluem funcionalidades como painéis de progresso, rankings e metas personalizadas, além de um banco de questões com filtros por habilidade e nível de dificuldade. A integração com sistemas de gestão escolar é complementada por um modelo de relacionamento com instituições parceiras que se apoia em encontros regionais, pesquisas semestrais e grupos de escuta para orientar o desenvolvimento e a atualização dos produtos educacionais.

Mais de 120 escolas conquistaram o primeiro lugar no Enem em suas cidades e, em 2025, mais de 6 mil alunos foram aprovados via Sisu, evidenciando o impacto concreto da plataforma e das parcerias no desempenho acadêmico dos estudantes.

De acordo com a diretora pedagógica, cerca de 50% das escolas atendidas mantêm parceria com o Sistema Positivo há mais de uma década, o que, segundo ela, demonstra a consistência e a solidez da proposta educacional oferecida. Exemplo emblemático dessa longevidade é o Colégio Degrau, que mantém vínculo com a marca há 37 anos. “Essa aliança estratégica elevou o colégio a um patamar de excelência e inovação contínua, refletido em diversos benefícios”, diz Daniela Devides, diretora do Colégio Degrau.

A diretora ressalta ainda que essa parceria não se limita à mera entrega de conteúdos. “O Sistema Positivo oferece consultoria para a elaboração de projetos interdisciplinares, iniciativas de cidadania e programas de inovação pedagógica. A combinação de uma base curricular sólida, metodologia adaptável e ferramentas de personalização permite que nossos professores concentrem os esforços em criar experiências de aprendizagem significativas, promovendo a formação integral e preparando os alunos para os desafios do século 21”, conclui Daniela.

Para os próximos anos, o Sistema Positivo quer aprofundar a sua atuação em temas que complementam a formação dos cidadãos do futuro, incluindo educação integral, inclusão, gestão escolar e tendências relacionadas ao mercado de trabalho.

“A educação exige movimento e estamos sempre caminhando nessa direção sem esquecer da nossa história”, finaliza Milena.