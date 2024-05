Apple pede desculpas após novo comercial do iPad Pro: 'Erramos o alvo'

Tim Cook, CEO da Apple, compartilhou em sua conta no X (antigo Twitter) um novo comercial do iPad Pro que parece não ter sido bem recebido pelos internautas. Diante das críticas, a gigante de tecnologia emitiu um pedido de desculpas na última quinta-feira, 8.

O vídeo mostra uma variedade de ferramentas e objetos criativos — desde um piano até uma câmera e latas de tinta — sendo destruídos por um triturador industrial (veja abaixo). A ideia era utilizar uma metáfora para demonstrar o potencial criativo presente na mais recente edição do tablet da companhia e destacar sua espessura (com apenas 5,1 milímetros, é o mais fino já produzido pela Apple).

Meet the new iPad Pro: the thinnest product we’ve ever created, the most advanced display we’ve ever produced, with the incredible power of the M4 chip. Just imagine all the things it’ll be used to create. pic.twitter.com/6PeGXNoKgG

— Tim Cook (@tim_cook) May 7, 2024