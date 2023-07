Elis Regina e Maria Rita cantam ‘juntas’ em comercial que usa IA e deep fake

A Volkswagen celebrou seus 70 anos de atuação no Brasil com uma peça publicitária que utiliza inteligência artificial (IA) para juntar Elis Regina e Maria Rita em um dueto. A filha de Elis tinha apenas 4 anos quando a mãe faleceu.

As cantoras são vistas na peça performando "Como Nossos Pais", clássico dos anos 1970 de Belchior, graças à técnica de deep fake, que sobreposiciona voz e expressões.

A propaganda, apresenta Maria Rita e Elis Regina dirigindo dois modelos de Kombi. Maria Rita aparece ao volante da versão elétrica ID.Buzz, enquanto Elis Regina conduz a tradicional "perua" da marca alemã.

Como foi feito

Para unir as cantoras na peça, foram utilizadas as técnicas conhecidas como deep fake e deep dub, que envolvem a criação de rostos e vozes com o uso de IA.

As ferramentas de IA foram treinadas para criar uma reprodução facial fidedigna da Elis Regina, e um dublê de corpo foi usado para recriar movimentos da cantora e gerar a imagem dela para o filme da montadora.

Com as ferramentas, a equipe de produção e edição de vídeo teve um trabalho muito mais automatizado do que se tentasse recriar o rosto de Elis através de modelagem 3D.

A campanha foi lançada na segunda-feira, 3, marcando a volta da Kombi ao mercado após uma pausa de dez anos.