iPhone e iPad dobráveis ainda estão nos planos da Apple

Mesmo após o lançamento do Vision Pro, óculos de realidade mista, os entusiastas da Apple sempre querem mais novidades vindas da empresa de Cupertino. De acordo com o The Verge, a companhia está desenvolvendo ao menos dois protótipos de iPhone dobrável, similar o Galaxy Z, da Samsung.

Entretanto, não parece provável que modelos dobráveis da maçã sejam lançados pelo menos até o ano que vem. Até porque a Apple tem o desejo de criar um dispositivo dobrável com display externo, o que está dificultando a vida dos engenheiros. Além disso, ainda de acordo com o site, os trabalhos estão "emperrados" porque o design é muito frágil.

Engenheiros envolvidos com esse projeto disseram que encaixar a bateria de seu tamanho natural e componentes do display num telefone dobrável com a espessura dos modelos atuais do iPhone são "um desafio". Segundo o The Verge, a Apple está em contato com uma empresa na Ásia para obter peças para iPhones dobráveis em diferentes tamanhos.

As conversas sobre um possível iPad dobrável também estão em andamento. A companhia quer desenvolver um tablet com um tamanho semelhante ao iPad mini com 8 polegadas.

O maior desafio dos engenheiros para esse dispositivo é reduzir o vinco que aparece no centro da tela e também desenvolver uma dobradiça que permita que a tela fique plana quando desdobrada.

Sobre datas, o The Elec apontou que a Apple pode lançar esse iPad dobrável de 7 ou 8 polegadas em 2026 ou 2027.