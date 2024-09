Apple faz história ao levar Emmy de melhor comercial pelo segundo ano consecutivo

A Apple ganhou o Emmy Award de 2024 de melhor comercial por seu comercial de fim de ano "Fuzzy Feelings" — a primeira vez que uma marca ganha o prêmio dois anos consecutivos. As informações são da AdAge.

Lançado pouco antes do Dia de Ação de Graças do ano passado, "Fuzzy Feelings" conta a história de uma mulher que trabalha em um escritório durante o dia, mas se entrega à sua paixão criativa à noite: criar animação em stop-motion. Ela usa sua arte para processar tensões com seu chefe, antes de eventualmente abordar o relacionamento na vida real também.



O anúncio foi feito pela agência TBWA\Media Arts Lab, pela diretora Lucia Aniello (da série "Hacks" da HBO) e pela animadora/diretora sueca de stop-motion Anna Mantzaris.

É a quarta vez que a Apple ganha o Emmy de melhor anúncio. Ela ganhou em 2023 por "The Greatest", um comercial sobre os recursos de acessibilidade em seus dispositivos, em 2014 por "Misunderstood" e em 1998 por "Think Different".