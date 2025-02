Os 6 conselhos de Luiza Trajano para uma boa liderança

Luiza Helena Trajano é uma das líderes mais influentes do Brasil, com uma trajetória marcada pelo empreendedorismo e pela inovação. Ao longo de sua carreira, acumulou aprendizados valiosos sobre liderança, gestão de pessoas e transformação organizacional.

Veja alguns de seus principais conselhos para uma liderança eficaz:

Tenha empatia

"Eu aprendi muito lidando no balcão o que é empatia. É trocar de papel, é se colocar no lugar de qualquer pessoa que está comigo", afirma Trajano. Para ela, entender as necessidades da equipe e dos clientes é fundamental para uma liderança humanizada e de resultado.

Invista na colaboração

O trabalho em equipe é essencial para alcançar grandes resultados. "Eu acredito muito na soma dos QIs. Investi muito nisso. O varejo, que antes era visto como o último emprego desejado, hoje se transforma graças a essa energia de equipe", destaca.

Mantenha-se sempre em evolução

Trajano enfatiza a importância do aprendizado contínuo. "Eu vou na NRF há mais de 20 anos. E lá já estive e aprendi com os principais CEOs americanos e do mundo", conta. Para ela, a busca por conhecimento deve ser uma constante para qualquer líder.

Seja presente

Luiza Trajano sempre valorizou o contato direto com seus funcionários e clientes. Sua gestão é marcada pela transparência e acessibilidade. "Quando estou conversando com alguém, eu estou presente. Aprenda a ser presente, valorize o tempo do próximo”.

Tenha uma visão estratégica

Ao lado de seu filho, Frederico Trajano, atual CEO da Magalu, Luiza busca unir a experiência com a visão de futuro. "Frederico tem uma visão estratégica de tecnologia digital muito grande e eu tenho uma visão estratégica do que vai acontecer com o país. Então, juntos, conseguimos pensar em boas estratégias", explica.

Abrace a inovação

A empresária sempre esteve aberta a novas ideias e mudanças. "Eu não rejeito o novo. Estou sempre em evolução", diz Trajano, que acredita que a capacidade de adaptação e inovação é o que diferencia os grandes líderes.