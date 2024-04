Com Engie, RD Saúde acelera projeto de energia renovável e mira 100% das lojas

Com uma média de uma nova farmácia aberta por semana, a RD Saúde, dona das bandeiras Raia e Drogasil, tem investido na transição energética de sua operação. A meta é ambiciosa: chegar a 100% das unidades até 2025.

Há cinco anos, a RD Saúde fechou uma parceria com a Engie para utilização de energia limpa por meio da geração distribuída, que segue até hoje. Atualmente, são 2.240 filiais Raia e Drogasil de 16 estados abastecidas por 54 usinas espalhadas pelo país - 77% são de fonte solar, 16% de biogás e 8% de fontes hídricas. O número equivale a 75% das cerca de 3.000 lojas da rede. Em breve, serão abastecidas por estas fontes 2.714 filiais em 22 estados, por 72 usinas.

A meta, no entanto, é que o modelo de energia limpa seja aplicado em 100% das unidades da rede, diz Milton Alvim, diretor de engenharia da RD Saúde. Em 2024 e 2025, a estimativa é abrir de 280 a 300 lojas por ano.

A partir de maio, as lojas das duas marcas passarão a contar com uma nova identidade visual, preservando as duas marcas, mas com a inclusão da RD Saúde.

Lojas sustentáveis

A ideia da transição energética surgiu em 2014, durante uma reunião, quando parte da equipe discutia novos modelos construtivos e maneiras de tornar as lojas sustentáveis, com a adoção de recursos como reuso de água e adoção de iluminação led.

As unidades passaram por ajustes, ganharam lâmpadas mais econômicas e novos aparelhos de ar-condicionado, quando surgiu a ideia de adotar placas solares. O projeto-piloto foi feito em unidades de Minas Gerais. O resultado foi satisfatório e a iniciativa ganhou corpo.

“No meio do projeto-piloto, quando tínhamos por volta de 1.800 lojas, os projetos de geração distribuída foram liberados no Brasil. Com isso, não precisaria ter nos pontos de consumo a geração de energia. Em 2015, foi assinado o primeiro contrato, com a construção da primeira usina solar, ainda em Minas [região coberta pela Cemig]”, relata Alvim.

Sob medida

João Pínola, diretor Comercial e de Operações da Engie Soluções, lembra que a RD mostrou interesse em ter usinas para prover a sua demanda, não apenas na aquisição. A Engie passou a atuar como consultora para desenvolver algumas possibilidades de solução para a companhia.

Contratos desse tipo, explica o executivo, permitem uma série de combinações de negócios. Os projetos podem pertencer total ou parcialmente aos clientes ou a Engie pode ser a geradora de energia. Outra característica é a variedade de fontes de energia, como solar e eólica.

“No Brasil, nos últimos dez anos, vemos uma mudança de cultura. As empresas hoje querem investir no que é core, com a terceirização das demais áreas. E o nosso core é construir as usinas sob medida para os clientes, que pagam pela utilização”, explica o executivo da Engie, que tem uma expectativa muito boa de crescimento da área.

Alguns números da RD