Ame Digital tem promoção que devolve até R$1 mil da compra

Para comemorar a Semana do Consumidor, a Ame Digital preparou uma seleção de ofertas que poderão ser conferidas, entre os dias 09 e 21 de março app. A ação faz parte da campanha “A semana do consumidor do seu jeito”.

Gostaria de começar a guardar dinheiro e investir? Aprenda com a EXAME Academy

Há produtos participantes em varejistas como Americanas, Submarino e Shoptime com cashbacks de até R$ 1.000,00, além de ofertas de lojas físicas e online de parceiros com até 30% do dinheiro de volta.

Empréstimo com cashback

Para o período promocional, a Ame também anuncia ofertas em serviços disponíveis na plataforma. Os empréstimos sem garantia oferecidos em parceria com a Rebel e a Geru dão direito a 3% de cashback. Na categoria empréstimo com garantia, a Ame, em parceria com a Bcredi, oferece 2% de cashback nos contratos fechados no super app. A solicitação de crédito vai de R$ 30 mil a R$ 3 milhões, o que significa que o cliente pode conseguir até R$ 60 mil do dinheiro de volta.

Confira as ofertas:

Submarino, Americanas e Shoptime: telefonia com até R$ 1.000,00 de cashback, TVs com até R$ 500,00 de cashback e computadores com até R$ 250,00 de cashback.

Games: Multilaser (20%), Acer (10%), GTS Play (10%), Brinquedos Estrela (8%), Level Up (5%), Imperiums (5%), Toymania (5%), paiNGame (5%), e Sony PS Store (5%).

Decoração: Fom (20%), Helpie (15%), Freeco (15%), Casa Toni (15%), Singer (15%), Eletrum (10%), Imaginarium (10%), Britania (10%), Philco (10%), Purific (10%), Madesa (5%) e H20 (5%).

Alimentação e Bebidas: Illy (15%), Empório da Cerveja (10%), iFood Card (10%)*, Worldwine (8%) e Empório 4 Estrelas (5%).

Fit e Saúde: Dr. Consulta (10%), Elevelife (10%) e Integral Médica (10%).

Moda e Acessórios: Wollner (30%), Euro (20%), Time Center (20%), Fom (20%), Mash (20%), Technos (20%), Soulier (10%), Chilibeans (10%), Blueman (10%), Baw (10%), Taco (10%), Monte Carlo (10%), Malwee (10%) e Tennis World (10%).

Skincare e Beleza: Gama (20%), Payot (20%) e Elevelife (10%).

Eletrônicos: Multilaser (20%), Eletrum (10%), Yellmobile (10%), Acer (10%) e Motorola (8%).