Amaro começa a vender produtos de beleza e divulga com sorteio no Twitter

O e-commerce de moda Amaro começou a vender produtos de beleza e bem-estar dentro da coleção Amaro Collective. A iniciativa consiste a plataforma de vendas para produtos de outras marcas.

A ação tem como objetivo apoiar outros empreendedores durante a pandemia da covid-19, mas irá continuar também depois dela. “As empresas cadastradas terão informações sobre os dados de consumo, preferência das clientes, além de todos os serviços de marketing e logística”, diz Juliana Hassegawa, diretora de planejamento e merchandising da Amaro.

Inicialmente, serão 14 marcas de beleza natural e bem-estar disponíveis no site — Biossance, Moncloa, Almanati, Terral, Bergamia, Orna Formula, Yogini, B.O.B. Bars, Atelie Comcon, Quintal, Simple Organic, Feito Brasil, Beauts e AIK Body&Soul.

“As marcas passaram por uma curadoria de estilo e preferência de nossas consumidoras. Outro fator importante no momento da escolha das marcas é entender se os valores delas estão alinhados com os nossos, e especificamente nessa categoria procuramos trazer apenas as que utilizam produtos naturais na sua composição”, afirma Hassegawa.

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec), o mercado de beleza cresce cerca de 10% ao ano. E o consumo online da categoria cresceu 102% na quarentena, de acordo com um levantamento realizado pela Intelipost, empresa focada em tecnologia para logística. Na Amaro ainda não foram divulgadas expectativas de incremento na receita, mas novas marcas poderão fazer parte da coleção em breve.

Para divulgar o lançamento da coleção, a Amaro publicou nesta sexta-feira, no Twitter, uma promoção que irá sortear duas caixas com os produtos de beleza. O resultado sai na próxima segunda-feira.